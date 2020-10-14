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Volkswagen ввел «красный режим» по коронавирусу на двух заводах в России

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«Красный режим» ввели на предприятиях Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде из-за коронавируса, сообщает межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) на своей странице «ВКонтакте».

«12 октября на Volkswagen был введен «красный режим» по COVID-19 – это самый высокий уровень опасности заболевания», — говорится в сообщении. Ожидается, что такой режим будет действовать до 30 октября.

Как пояснили в ассоциации, он был введен из-за резкого скачка заболеваемости среди сотрудников VW. Большинство заболевших — это менеджеры компании — иностранные сотрудники заводов в Калуге и Нижнем Новгороде.

Офисных сотрудников предприятий перевели на удаленную работу. Многие из сотрудников офиса и руководителей подразделений контактировали с заболевшими. В настоящий момент «очень велик» риск закрытия двух заводов на карантин, рассказали в МПРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных