Volkswagen ввел «красный режим» по коронавирусу на двух заводах в России
«Красный режим» ввели на предприятиях Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде из-за коронавируса, сообщает межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) на своей странице «ВКонтакте».
«12 октября на Volkswagen был введен «красный режим» по COVID-19 – это самый высокий уровень опасности заболевания», — говорится в сообщении. Ожидается, что такой режим будет действовать до 30 октября.
Как пояснили в ассоциации, он был введен из-за резкого скачка заболеваемости среди сотрудников VW. Большинство заболевших — это менеджеры компании — иностранные сотрудники заводов в Калуге и Нижнем Новгороде.
Офисных сотрудников предприятий перевели на удаленную работу. Многие из сотрудников офиса и руководителей подразделений контактировали с заболевшими. В настоящий момент «очень велик» риск закрытия двух заводов на карантин, рассказали в МПРА.