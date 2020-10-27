Власти решили сохранить режим маркировки для лекарств от редких болезней

С 1 октября в России заработала система обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемых на средства федерального бюджета. Так, на каждую упаковку препаратов должен наноситься код, по которому можно проследить путь препарата до его выдачи в аптеке. Ранее несколько представителей крупных аптечных сетей рассказали «Ведомостям» о возникших сложностях с продажей некоторых лекарств. Они утверждают, что из-за технических сбоев в системе маркировки сроки отпуска препаратов увеличились в разы.