Власти решили сохранить режим маркировки для лекарств от редких болезней
Уведомительный режим работы с маркированными лекарствами не коснется лекарственных препаратов, предназначенных для лечения «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН), пишет «Фармвестник» со ссылкой на проект постановления правительства.
Положение не будет распространяться на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, сообщает издание.
С 1 октября в России заработала система обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемых на средства федерального бюджета. Так, на каждую упаковку препаратов должен наноситься код, по которому можно проследить путь препарата до его выдачи в аптеке. Ранее несколько представителей крупных аптечных сетей рассказали «Ведомостям» о возникших сложностях с продажей некоторых лекарств. Они утверждают, что из-за технических сбоев в системе маркировки сроки отпуска препаратов увеличились в разы.
В конце октября власти приняли решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы из-за повышенного спроса на ряд противовирусных препаратов. Это позволит аптекам отпускать препараты, не дожидаясь ответа системы маркировки, а россиянам – избежать задержек при приобретении лекарств, объяснял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.