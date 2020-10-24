Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минпромторг временно упростил работу системы маркировки лекарств

Ведомости

Российские власти приняли решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы из-за повышенного спроса на ряд противовирусных препаратов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, по-прежнему остаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и некоторых аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

«Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», — приводит его слова пресс-служба Минпромторга.

Это позволит аптекам отпускать препараты, не дожидаясь ответа системы маркировки, а россиянам – избежать задержек при приобретении лекарств, пояснил Мантуров.

Ранее несколько представителей крупных аптечных сетей рассказали «Ведомостям» о возникших сложностях с продажей некоторых лекарств. Они утверждают, что из-за технических сбоев в системе маркировки сроки отпуска препаратов увеличились в разы.

Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства, меховые изделия, обувь, табак и табачная продукция, фототехника, парфюмерия, шины и покрышки. Кроме того, с начала 2021 г. это будет распространено на товары легкой промышленности: столовое и постельное белье, трикотажные блузки, предметы одежды и аксессуары из натуральной и композиционной кожи, пальто, куртки и плащи из любых материалов.

Ранее по теме: Аптечные сети жалуются на проблемы с продажей лекарств

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных