Минпромторг временно упростил работу системы маркировки лекарств

Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства, меховые изделия, обувь, табак и табачная продукция, фототехника, парфюмерия, шины и покрышки. Кроме того, с начала 2021 г. это будет распространено на товары легкой промышленности: столовое и постельное белье, трикотажные блузки, предметы одежды и аксессуары из натуральной и композиционной кожи, пальто, куртки и плащи из любых материалов.