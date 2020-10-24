Минпромторг временно упростил работу системы маркировки лекарств
Российские власти приняли решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы из-за повышенного спроса на ряд противовирусных препаратов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, по-прежнему остаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и некоторых аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.
«Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», — приводит его слова пресс-служба Минпромторга.
Это позволит аптекам отпускать препараты, не дожидаясь ответа системы маркировки, а россиянам – избежать задержек при приобретении лекарств, пояснил Мантуров.
Ранее несколько представителей крупных аптечных сетей рассказали «Ведомостям» о возникших сложностях с продажей некоторых лекарств. Они утверждают, что из-за технических сбоев в системе маркировки сроки отпуска препаратов увеличились в разы.
Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства, меховые изделия, обувь, табак и табачная продукция, фототехника, парфюмерия, шины и покрышки. Кроме того, с начала 2021 г. это будет распространено на товары легкой промышленности: столовое и постельное белье, трикотажные блузки, предметы одежды и аксессуары из натуральной и композиционной кожи, пальто, куртки и плащи из любых материалов.