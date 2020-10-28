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«Хитроу» перестал быть самым крупным аэропортом Европы

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Британский аэропорт «Хитроу», ранее считавшийся самым крупным аэропортом Европы по пассажиропотоку, уступил это звание парижскому «Шарлю де Голлю», говорится в заявлении пресс-службы британского аэропорта.

«Великобритания уступает своим европейским конкурентами: Впервые Париж — "Шарль де Голль" обогнал "Хитроу" как крупнейший аэропорт Европы», — говорится в сообщении. В финансовом отчете «Хитроу» за третий квартал поясняется, что французский аэропорт смог опередить британский благодаря «своевременному внедрению системы экспресс-тестов на коронавирус». Британские власти также запустили пробные экспресс-тесты, чтобы поддержать пассажиропоток в «Хитроу», но пока они делаются только пассажирам, путешествующим в Гонконг.

В целом вторая волна коронавируса ухудшила прогноз по перевозкам через аэропорт до 22,6 млн пассажиров и на следующий год до 37,1 млн. В июне ожидалось, что эти показатели будут составлять соответственно 29,2 млн и 62,8 млн человек.

«Хитроу» в своем финансовом отчете также отмечает, что его доходы за девять месяцев 2020 г. составили 951 млн фунтов стерлингов (за аналогичный период 2019 г. — 2, 3 млрд фунтов). В третьем квартале пассажиропоток через «Хитроу» упал на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., выручка сократилась на 72% до 239 млн фунтов стерлингов.

По данным газеты The Guardian, конце сентября Париж принял 19,27 млн пассажиров, в то время как «Хитроу» — 18,97 млн. Третьим в Европе стал Амстердамский «Схипхол» (17,6 млн), а четвёртым Франкфурт (16,16 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных