«Хитроу» перестал быть самым крупным аэропортом Европы

«Хитроу» в своем финансовом отчете также отмечает, что его доходы за девять месяцев 2020 г. составили 951 млн фунтов стерлингов (за аналогичный период 2019 г. — 2, 3 млрд фунтов). В третьем квартале пассажиропоток через «Хитроу» упал на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., выручка сократилась на 72% до 239 млн фунтов стерлингов.