«Хитроу» перестал быть самым крупным аэропортом Европы
Британский аэропорт «Хитроу», ранее считавшийся самым крупным аэропортом Европы по пассажиропотоку, уступил это звание парижскому «Шарлю де Голлю», говорится в заявлении пресс-службы британского аэропорта.
«Великобритания уступает своим европейским конкурентами: Впервые Париж — "Шарль де Голль" обогнал "Хитроу" как крупнейший аэропорт Европы», — говорится в сообщении. В финансовом отчете «Хитроу» за третий квартал поясняется, что французский аэропорт смог опередить британский благодаря «своевременному внедрению системы экспресс-тестов на коронавирус». Британские власти также запустили пробные экспресс-тесты, чтобы поддержать пассажиропоток в «Хитроу», но пока они делаются только пассажирам, путешествующим в Гонконг.
В целом вторая волна коронавируса ухудшила прогноз по перевозкам через аэропорт до 22,6 млн пассажиров и на следующий год до 37,1 млн. В июне ожидалось, что эти показатели будут составлять соответственно 29,2 млн и 62,8 млн человек.
«Хитроу» в своем финансовом отчете также отмечает, что его доходы за девять месяцев 2020 г. составили 951 млн фунтов стерлингов (за аналогичный период 2019 г. — 2, 3 млрд фунтов). В третьем квартале пассажиропоток через «Хитроу» упал на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., выручка сократилась на 72% до 239 млн фунтов стерлингов.
По данным газеты The Guardian, конце сентября Париж принял 19,27 млн пассажиров, в то время как «Хитроу» — 18,97 млн. Третьим в Европе стал Амстердамский «Схипхол» (17,6 млн), а четвёртым Франкфурт (16,16 млн).