Квартальная выручка «Яндекса» выросла почти на треть
Консолидированная выручка «Яндекса» в III квартале 2020 г. выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 58,3 млрд руб., следует из отчетности компании.
Впервые почти треть — 31% — всей выручки «Яндекса» пришлась на «Такси», отметили в компании. Совокупная выручка этого сегмента составила 18,6 млрд руб., что на 58% больше, чем в III квартале 2019 г. При этом входящий в данный сегмент сервис по аренде авто «Яндекс. Драйв» нарастил выручку на 28% год к году: она составила 2,7 млрд руб.
Выручка медиасервисов «Яндекса» увеличилась в третьем квартале по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года на 92% — до 1,8 млрд руб. Выручка «Яндекс. Маркета» выросла в годовом выражении на 55%, составив 6,9 млрд руб.
Доля компании на поисковом рынке в России возросла в обозначенный период до 59,3% по сравнению с 56,6% годом ранее. Доходы от поиска на мобильных платформах в третьем квартале составили 52,8% от всей поисковой выручки. При этом наибольшая часть поисковых запросов «Яндекса» пришлась на мобильные устройства — 62,7%.
Рекламная выручка компании в третьем квартале выросла на 6% год к году — до 33,2 млрд руб. При этом количество платных кликов на сайтах Яндекса и его партнеров без учета «Яндекс.Маркета» увеличилась на 14% по сравнению с третьим кварталом 2019 г.