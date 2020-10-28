Квартальная выручка «Яндекса» выросла почти на треть

Впервые почти треть — 31% — всей выручки «Яндекса» пришлась на «Такси», отметили в компании. Совокупная выручка этого сегмента составила 18,6 млрд руб., что на 58% больше, чем в III квартале 2019 г. При этом входящий в данный сегмент сервис по аренде авто «Яндекс. Драйв» нарастил выручку на 28% год к году: она составила 2,7 млрд руб.