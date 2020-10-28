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Квартальная выручка «Яндекса» выросла почти на треть

Ведомости

Консолидированная выручка «Яндекса» в III квартале 2020 г. выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 58,3 млрд руб., следует из отчетности компании.

Впервые почти треть — 31% — всей выручки «Яндекса» пришлась на «Такси», отметили в компании. Совокупная выручка этого сегмента составила 18,6 млрд руб., что на 58% больше, чем в III квартале 2019 г. При этом входящий в данный сегмент сервис по аренде авто «Яндекс. Драйв» нарастил выручку на 28% год к году: она составила 2,7 млрд руб.

Выручка медиасервисов «Яндекса» увеличилась в третьем квартале по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года на 92% — до 1,8 млрд руб. Выручка «Яндекс. Маркета» выросла в годовом выражении на 55%, составив 6,9 млрд руб.

Доля компании на поисковом рынке в России возросла в обозначенный период до 59,3% по сравнению с 56,6% годом ранее. Доходы от поиска на мобильных платформах в третьем квартале составили 52,8% от всей поисковой выручки. При этом наибольшая часть поисковых запросов «Яндекса» пришлась на мобильные устройства — 62,7%.

Рекламная выручка компании в третьем квартале выросла на 6% год к году — до 33,2 млрд руб. При этом количество платных кликов на сайтах Яндекса и его партнеров без учета «Яндекс.Маркета» увеличилась на 14% по сравнению с третьим кварталом 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных