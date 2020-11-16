«Газпром» впервые начал продажу газа Турции через электронную платформу
«Газпром экспорт» заключил первую через электронную торговую платформу (ЭТП) сделку на поставку Турции газа в объеме 700 тыс. куб. м, сообщила заместитель гендиректора компании Елена Бурмистрова.
«»Газпром экспорт» продолжает расширять географию продаж через ЭТП. Мы очень рады, что рынок природного газа Турции проявил интерес к заключению сделки через ЭТП в дополнение к многолетнему сотрудничеству на основе долгосрочных контрактов», — цитирует ТАСС Бурмистрову. Отмечается, что сделка была заключена 11 ноября в рамках торговой сессии на ЭТП. Согласно сделке, поставку осуществят в пункт Малкочлар в декабре этого года.
«Газпром» в сентябре 2020 г. стал активно возвращать себе ключевую позицию на втором для него по значимости рынке после Германии – в Турции. По данным отчетности компании по РСБУ от 13 ноября и данных ФТС, «Газпром» поставил за сентябрь 1,9 млрд куб. м газа в страну, что стало максимумом с января 2020 г. Относительно аналогичного показателя 2019 г. экспорт вырос почти в 2 раза – с 1,017 млрд куб. м. В августе «Газпром» поставил 1,37 млрд куб. м газа, а в целом за январь – сентябрь 2020 г. относительно того же периода 2019 г. поставки снизились на 25% до 8,854 млрд куб. м.