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«Газпром» впервые начал продажу газа Турции через электронную платформу

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«Газпром экспорт» заключил первую через электронную торговую платформу (ЭТП) сделку на поставку Турции газа в объеме 700 тыс. куб. м, сообщила заместитель гендиректора компании Елена Бурмистрова.

«»Газпром экспорт» продолжает расширять географию продаж через ЭТП. Мы очень рады, что рынок природного газа Турции проявил интерес к заключению сделки через ЭТП в дополнение к многолетнему сотрудничеству на основе долгосрочных контрактов», — цитирует ТАСС Бурмистрову. Отмечается, что сделка была заключена 11 ноября в рамках торговой сессии на ЭТП. Согласно сделке, поставку осуществят в пункт Малкочлар в декабре этого года.

«Газпром» в сентябре 2020 г. стал активно возвращать себе ключевую позицию на втором для него по значимости рынке после Германии – в Турции. По данным отчетности компании по РСБУ от 13 ноября и данных ФТС, «Газпром» поставил за сентябрь 1,9 млрд куб. м газа в страну, что стало максимумом с января 2020 г. Относительно аналогичного показателя 2019 г. экспорт вырос почти в 2 раза – с 1,017 млрд куб. м. В августе «Газпром» поставил 1,37 млрд куб. м газа, а в целом за январь – сентябрь 2020 г. относительно того же периода 2019 г. поставки снизились на 25% до 8,854 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных