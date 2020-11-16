«Газпром» впервые начал продажу газа Турции через электронную платформу

«Газпром» в сентябре 2020 г. стал активно возвращать себе ключевую позицию на втором для него по значимости рынке после Германии – в Турции. По данным отчетности компании по РСБУ от 13 ноября и данных ФТС, «Газпром» поставил за сентябрь 1,9 млрд куб. м газа в страну, что стало максимумом с января 2020 г. Относительно аналогичного показателя 2019 г. экспорт вырос почти в 2 раза – с 1,017 млрд куб. м. В августе «Газпром» поставил 1,37 млрд куб. м газа, а в целом за январь – сентябрь 2020 г. относительно того же периода 2019 г. поставки снизились на 25% до 8,854 млрд куб. м.