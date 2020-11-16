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«Роскосмос» под руководством Рогозина сократил более 10 тыс. человек

Ведомости

С мая 2018 г., когда госкорпорацию «Роскосмос» возглавил Дмитрий Рогозин, из нее уволили 10,4 тыс. человек, заявил заместитель гендиректора по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко, передает ТАСС.

«За последние два года, с мая 2018 года произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тыс. человек — с 180 900 человек до 170 500 человек», — сказал Харченко. Он отметил, что, несмотря на сокращения, производительность труда выросла на 16%.

По словам Харченко, увольнялся в основном непроизводственный персонал. Решения об этом принимались как лично Рогозиным, так и правлением «Роскосмоса» в целом. Сокращение численности персонала происходило в рамках снижения непроизводственных расходов организаций «Роскосмоса». 

В июле «Ведомости» узнали, что расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг. Позже ведомство заявило, что «Роскосмос» осваивает выделяемые средства неэффективно: в 2019 году госкорпорация использовала только 81% ассигнований. Рогозин тогда заявил о «риске деградайции» космической отрасли, если ей урежут финансирвоание.

2 ноября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс».

Ранее по теме: «Роскосмос» представит Путину отчет о согласовании космических программ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных