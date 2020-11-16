«Роскосмос» под руководством Рогозина сократил более 10 тыс. человек

В июле «Ведомости» узнали, что расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг. Позже ведомство заявило, что «Роскосмос» осваивает выделяемые средства неэффективно: в 2019 году госкорпорация использовала только 81% ассигнований. Рогозин тогда заявил о «риске деградайции» космической отрасли, если ей урежут финансирвоание.