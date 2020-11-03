«Роскосмос» представит Путину отчет о согласовании космических программ

Расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином, по словам Рогозина, составляют от нуля до 1 трлн руб. «У них есть свои аргументы, они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо», — пояснил глава госкорпорации, отказавшись комментировать причину разногласий. «Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так не очень простые отношения с руководством Минфина», — добавил он.