«Роскосмос» представит Путину отчет о согласовании космических программ
Отчет о согласовании программ создания многоспутниковой группировки «Сфера», сверхтяжелого ракетного комплекса будет направлен президенту России Владимиру Путину через месяц, заявил 3 ноября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Вести FM», сообщает ТАСС.
«В декабре, где-то через месяц он получит полный отчет и примет окончательное решение», — сказал Рогозин. Он отметил, что госкорпорация сегодня проведет первое совещание с директорами предприятий, которые должны представить обоснование цифр на десятилетнюю программу, и с этой недели начнет «предметный разговор» в правительстве, исходя из поручений президента.
Ранее Путин потребовал объяснить причины задержки «Роскосмосом» утверждения ряда программ, в том числе по разработке ракетного комплекса сверхтяжелого класса, и доложить, когда будет окончательно завершено их формирование.
Рогозин объяснял, что утверждения программ до сих пор нет из-за вопросов финансирования. Это обусловлено «давлением пандемии» и проблемами, связанными с конъюнктурой на рынке углеводородов. «Поэтому принять такого рода решение на самом деле никто не мог, пока президент не вмешался», — подчеркнул он.
Расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином, по словам Рогозина, составляют от нуля до 1 трлн руб. «У них есть свои аргументы, они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо», — пояснил глава госкорпорации, отказавшись комментировать причину разногласий. «Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так не очень простые отношения с руководством Минфина», — добавил он.