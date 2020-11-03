Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

«Роскосмос» представит Путину отчет о согласовании космических программ

Ведомости

Отчет о согласовании программ создания многоспутниковой группировки «Сфера», сверхтяжелого ракетного комплекса будет направлен президенту России Владимиру Путину через месяц, заявил 3 ноября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Вести FM», сообщает ТАСС.

«В декабре, где-то через месяц он получит полный отчет и примет окончательное решение», — сказал Рогозин. Он отметил, что госкорпорация сегодня проведет первое совещание с директорами предприятий, которые должны представить обоснование цифр на десятилетнюю программу, и с этой недели начнет «предметный разговор» в правительстве, исходя из поручений президента.

Ранее Путин потребовал объяснить причины задержки «Роскосмосом» утверждения ряда программ, в том числе по разработке ракетного комплекса сверхтяжелого класса, и доложить, когда будет окончательно завершено их формирование.

Рогозин объяснял, что утверждения программ до сих пор нет из-за вопросов финансирования. Это обусловлено «давлением пандемии» и проблемами, связанными с конъюнктурой на рынке углеводородов. «Поэтому принять такого рода решение на самом деле никто не мог, пока президент не вмешался», — подчеркнул он.

Расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином, по словам Рогозина, составляют от нуля до 1 трлн руб. «У них есть свои аргументы, они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо», — пояснил глава госкорпорации, отказавшись комментировать причину разногласий. «Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так не очень простые отношения с руководством Минфина», — добавил он.

Ранее по теме: Владимир Путин ждет от «Роскосмоса» обоснования дорогостоящих программ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных