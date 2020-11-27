РФПИ договорился о производстве в Индии более 100 млн доз вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Hetero объявили о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе РФПИ.
«РФПИ и Hetero договорились о производстве в Индии свыше 100 млн доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении. Производство будет запущено в начале 2021 г.
Третья фаза клинических исследований вакцины проводится в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, вторая и третья фаза – в Индии. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ, в том числе в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более чем 50 стран.
Ранее генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» могут начать производить в Германии. Несмотря на то что рынок Евросоюза будет сложным по политическим причинам, РФПИ продолжит работать с ним по вопросу производства вакцины, отметил он.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.