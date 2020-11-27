Бизнес могут законодательно обязать ликвидировать экологический вред за свой счет
Правительство подготовило законопроект об обязательствах собственников предприятий ликвидировать накопленный экологический вред за свой счет, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью телеканалу «Россия-24».
«Нужно, чтобы собственники несли все бремя ответственности. В том числе за состояние промышленных предприятий. Мы это уже сделали сегодня, соответствующий законопроект подготовлен», — сказала Абрамченко. Она уточнила, что документ будет внесен на рассмотрение Госдумой в декабре.
«Без экологического аудита никакие действия будет сделать нельзя», — отметила Абрамченко. Она пояснила, что необходимость в подобном законе продиктована рядом экологических инцидентов, в том числе ситуацией с заброшенным химкомбинатом в Усолье-Сибирском. После прекращения работы предприятия на его территории оказалось несколько десятков собственников, на которых трудно возложить ответственность.