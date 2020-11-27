Бизнес могут законодательно обязать ликвидировать экологический вред за свой счет

«Нужно, чтобы собственники несли все бремя ответственности. В том числе за состояние промышленных предприятий. Мы это уже сделали сегодня, соответствующий законопроект подготовлен», — сказала Абрамченко. Она уточнила, что документ будет внесен на рассмотрение Госдумой в декабре.