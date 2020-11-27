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Бизнес могут законодательно обязать ликвидировать экологический вред за свой счет

Ведомости

Правительство подготовило законопроект об обязательствах собственников предприятий ликвидировать накопленный экологический вред за свой счет, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Нужно, чтобы собственники несли все бремя ответственности. В том числе за состояние промышленных предприятий. Мы это уже сделали сегодня, соответствующий законопроект подготовлен», — сказала Абрамченко. Она уточнила, что документ будет внесен на рассмотрение Госдумой в декабре.

«Без экологического аудита никакие действия будет сделать нельзя», — отметила Абрамченко. Она пояснила, что необходимость в подобном законе продиктована рядом экологических инцидентов, в том числе ситуацией с заброшенным химкомбинатом в Усолье-Сибирском. После прекращения работы предприятия на его территории оказалось несколько десятков собственников, на которых трудно возложить ответственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных