Рынок концертно-театральных мероприятий упадет на 40 млрд рублей из-за пандемии
Объем рынка концертно-театральных мероприятий упадет на 40 млрд рублей из-за пандемии коронавируса, заявила «РИА Новости» общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. Музыканты, по ее словам, в отсутствие новогодних корпоративов превратятся в строителей и курьеров.
«По нашим подсчетам, к марту 2021 года объем рынка концертно-театральных мероприятий сократится более чем на 90% по сравнению с мартом 2020 года, когда начались ограничения — с 45 млрд рублей до 4,5 млрд», — сказала агентству Шпигальских.
Она также отметила, что по итогам 2020 г. в отрасли ожидается суммарный чистый убыток в 7-8 млрд руб. По ее словам, на руках у покупателей остаются 5 млн билетов на мероприятия, которые не состоялись. Дальнейший простой, по словам Шпигальских, может привести к разрушению индустрий.
Ранее в связи с пандемией коронавируса в Москве отменили новогодние елки и запретили проводить новогодние корпоративы в кафе и ресторанах до 15 января. Работа заведений с 23:00 до 6:00 приостановлена.