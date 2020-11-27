Рынок концертно-театральных мероприятий упадет на 40 млрд рублей из-за пандемии

Она также отметила, что по итогам 2020 г. в отрасли ожидается суммарный чистый убыток в 7-8 млрд руб. По ее словам, на руках у покупателей остаются 5 млн билетов на мероприятия, которые не состоялись. Дальнейший простой, по словам Шпигальских, может привести к разрушению индустрий.