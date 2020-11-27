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Рынок концертно-театральных мероприятий упадет на 40 млрд рублей из-за пандемии

Ведомости

Объем рынка концертно-театральных мероприятий упадет на 40 млрд рублей из-за пандемии коронавируса, заявила «РИА Новости» общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. Музыканты, по ее словам, в отсутствие новогодних корпоративов превратятся в строителей и курьеров. 

«По нашим подсчетам, к марту 2021 года объем рынка концертно-театральных мероприятий сократится более чем на 90% по сравнению с мартом 2020 года, когда начались ограничения — с 45 млрд рублей до 4,5 млрд», — сказала агентству Шпигальских.

Она также отметила, что по итогам 2020 г. в отрасли ожидается суммарный чистый убыток в 7-8 млрд руб. По ее словам, на руках у покупателей остаются 5 млн билетов на мероприятия, которые не состоялись. Дальнейший простой, по словам Шпигальских, может привести к разрушению индустрий. 

Ранее в связи с пандемией коронавируса в Москве отменили новогодние елки и запретили проводить новогодние корпоративы в кафе и ресторанах до 15 января. Работа заведений с 23:00 до 6:00 приостановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных