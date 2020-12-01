Владелец бренда Topshop начал процедуру банкротства

Британская корпорация Arcadia Group начала процедуру банкротства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Это самое большое банкротство в розничной торговле Великобритании с начала пандемии. Ритейлер владеет брендами одежды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit.