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Владелец бренда Topshop начал процедуру банкротства

Ведомости

Британская корпорация Arcadia Group начала процедуру банкротства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Это самое большое банкротство в розничной торговле Великобритании с начала пандемии. Ритейлер владеет брендами одежды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit.

«Влияние пандемии COVID-19, включая принудительное закрытие наших магазинов на длительные периоды, серьезно повлияло на торговлю всеми нашими брендами», — сказал гендиректор Arcadia Group Ян Грабинер. Он назвал день начала процедуры банкротства «невероятно печальным» для бизнеса.

Внешнее управление бизнесом ритейлера будет осуществлять Deloitte, сообщил Reuters. В Deloitte заявили, что будут искать покупателей для бизнеса. Магазины группы и онлайн-платформы продолжат работу, отметили в компании.

У Arcadia Group 444 магазина в Великобритании и 22 — в других странах. В группе работает более 13 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных