Владелец бренда Topshop начал процедуру банкротства
Британская корпорация Arcadia Group начала процедуру банкротства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Это самое большое банкротство в розничной торговле Великобритании с начала пандемии. Ритейлер владеет брендами одежды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit.
«Влияние пандемии COVID-19, включая принудительное закрытие наших магазинов на длительные периоды, серьезно повлияло на торговлю всеми нашими брендами», — сказал гендиректор Arcadia Group Ян Грабинер. Он назвал день начала процедуры банкротства «невероятно печальным» для бизнеса.
Внешнее управление бизнесом ритейлера будет осуществлять Deloitte, сообщил Reuters. В Deloitte заявили, что будут искать покупателей для бизнеса. Магазины группы и онлайн-платформы продолжат работу, отметили в компании.
У Arcadia Group 444 магазина в Великобритании и 22 — в других странах. В группе работает более 13 тыс. человек.