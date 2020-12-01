«Яндекс» запустил сервис объявлений

«»Яндекс« приглашает продавцов и покупателей в "Яндекс.Объявления". Это новый сервис, с помощью которого можно купить, продать, обменять или отдать даром почти все что угодно», — говорится в сообщении. Сервис доступен на сайте и в приложении «Яндекса». Мобильные приложения для iOS и Android выйдут в ближайшие дни.