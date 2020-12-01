«Яндекс» запустил сервис объявлений
«Яндекс» запустил сервис покупки и продажи товаров – «Яндекс.Объявления», сообщила пресс-служба компании.
«»Яндекс« приглашает продавцов и покупателей в "Яндекс.Объявления". Это новый сервис, с помощью которого можно купить, продать, обменять или отдать даром почти все что угодно», — говорится в сообщении. Сервис доступен на сайте и в приложении «Яндекса». Мобильные приложения для iOS и Android выйдут в ближайшие дни.
Ограничений на количество размещаемых объявлений пока нет. Объявления можно сопровождать личными заметками, например, «Продавец готов встретиться в выходные». Продавцам необязательно указывать свой номер телефона, общаться с покупателями можно в мессенджере, который доступен всем пользователям «Яндекса», рассказали в компании.
«В будущем мессенджер будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях», — подчеркнули в «Яндексе».
Ранее сегодня «ВКонтакте» и «Юла» объявили о запуске в соцсети сервиса частных объявлений. Объявления, опубликованные на «Юле» или в разделе «Объявления» «ВКонтакте», попадают на обе площадки, объяснили в пресс-службе соцсети.