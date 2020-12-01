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«Яндекс» запустил сервис объявлений

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«Яндекс» запустил сервис покупки и продажи товаров – «Яндекс.Объявления», сообщила пресс-служба компании. 

«»Яндекс« приглашает продавцов и покупателей в "Яндекс.Объявления". Это новый сервис, с помощью которого можно купить, продать, обменять или отдать даром почти все что угодно», — говорится в сообщении. Сервис доступен на сайте и в приложении «Яндекса». Мобильные приложения для iOS и Android выйдут в ближайшие дни.

Ограничений на количество размещаемых объявлений пока нет. Объявления можно сопровождать личными заметками, например, «Продавец готов встретиться в выходные». Продавцам необязательно указывать свой номер телефона, общаться с покупателями можно в мессенджере, который доступен всем пользователям «Яндекса», рассказали в компании.

«В будущем мессенджер будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях», — подчеркнули в «Яндексе».

Ранее сегодня «ВКонтакте» и «Юла» объявили о запуске в соцсети сервиса частных объявлений. Объявления, опубликованные на «Юле» или в разделе «Объявления» «ВКонтакте», попадают на обе площадки, объяснили в пресс-службе соцсети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных