Суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества

В 2019 г. БСК получила право на разработку шихана Куштау, где планировала добывать известняк, так как считало, что запасы основного источника сырья, шихана Шахтау, будут исчерпаны к концу 2020 г. Вырубка леса на горе для геологоразведки вызвала в августе 2020 г. протесты местных жителей и экоактивистов, перешедшие в стычки между ними и сотрудниками БСК, в них пострадали полицейские. После этого глава Башкирии Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на Куштау. Горе дали статус особо охраняемой природной территории – памятника природы