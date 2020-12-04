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Суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества

Ведомости

Почти все акции Башкирской содовой компании (БСК) перейдут в собственность Росимущества в соответствии с решением суда, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, проверка выявила нарушения законодательства о приватизации, которая прошла «помимо воли Российской Федерации». «Согласно решению суда, в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются номинальными держателями бумаг БСК, списать их со счетов ответчика на счет Росимущества. «Представителем Росимущества исковые требования поддержаны», — говорится в сообщении.

В 2019 г. БСК получила право на разработку шихана Куштау, где планировала добывать известняк, так как считало, что запасы основного источника сырья, шихана Шахтау, будут исчерпаны к концу 2020 г. Вырубка леса на горе для геологоразведки вызвала в августе 2020 г. протесты местных жителей и экоактивистов, перешедшие в стычки между ними и сотрудниками БСК, в них пострадали полицейские. После этого глава Башкирии Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на Куштау. Горе дали статус особо охраняемой природной территории – памятника природы

После этого вокруг БСК развернулось разбирательство о правомерности снижения доли госучастия в ней. Следственный комитет по требованию президента России Владимира Путина начал соответствующую проверку. Позже запрос в СК направил и глава Башкирии, в котором попросил проверить совершенные в 2007–2013 гг. сделки с акциями компании на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 млрд руб.

Ранее по теме: Хабиров направил Бастрыкину заявление по делу Башкирской содовой компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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