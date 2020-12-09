Россия поставила тест-системы на коронавирус в свыше 40 стран мира
Россия поставила более 1,3 млн тест-систем на коронавирус в 45 стран мира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Уже поставлено более 1,3 млн в 45 стран мира», — сказала она на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% случаев.
Кроме этого, в октябре амдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России разработали и планируют зарегистрировать ПЦР тест-систему на коронавирус, которая позволит определить, как долго человек остается заразным после перенесенного COVID-19.