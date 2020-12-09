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Россия поставила тест-системы на коронавирус в свыше 40 стран мира

Ведомости

Россия поставила более 1,3 млн тест-систем на коронавирус в 45 стран мира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Уже поставлено более 1,3 млн в 45 стран мира», — сказала она на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% случаев.

Кроме этого, в октябре амдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России разработали и планируют зарегистрировать ПЦР тест-систему на коронавирус, которая позволит определить, как долго человек остается заразным после перенесенного COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных