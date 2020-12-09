Россия поставила тест-системы на коронавирус в свыше 40 стран мира

Кроме этого, в октябре амдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России разработали и планируют зарегистрировать ПЦР тест-систему на коронавирус, которая позволит определить, как долго человек остается заразным после перенесенного COVID-19.