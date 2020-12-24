Эксперты заявили о росте экспорта растворимого кофе из России на 60%
Рост объема поставок растворимого кофе из России по итогам года может превысить 60% из-за пандемии и падения курса рубля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ).
Согласно прогнозу аналитиков РЭЦ6, при сохранении нынешних темпов экспорт растворимого кофе из России в 2020 г. достигнет 35 тыс. т, что превышает показатели 2019 г. более чем на 60%. Уже сейчас, по итогам десяти месяцев поставки за рубеж составили 26,5 тыс. т ($130 млн), в то время как за весь прошлый год — 21,2 тыс. т.
В РЭЦ пояснили, что наращивание экспорта растворимого кофе связано с тем, что спрос за границей на него увеличился в связи с перебоями работы местных фабрик из-за пандемии коронавируса. Второй причиной называют падение потребления кофе в самой России. Кроме того, более привлекательным экспорт сделало падение курса рубля также на фоне пандемии.
Больше всего российского растворимого кофе потребляет Белорусия (7,3 тыс. т с января по сентябрь). Казахстан находится на втором месте (4,2 тыс. т), Узбекистан — на третьем (2,3 тыс. т). Опрошенные изданием эксперты также заявили, что существует перспектива экспансии российских производителей кофе в Восточную Европу и Китай.