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Эксперты заявили о росте экспорта растворимого кофе из России на 60%

Ведомости

Рост объема поставок растворимого кофе из России по итогам года может превысить 60% из-за пандемии и падения курса рубля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ).

Согласно прогнозу аналитиков РЭЦ6, при сохранении нынешних темпов экспорт растворимого кофе из России в 2020 г. достигнет 35 тыс. т, что превышает показатели 2019 г. более чем на 60%. Уже сейчас, по итогам десяти месяцев поставки за рубеж составили 26,5 тыс. т ($130 млн), в то время как за весь прошлый год — 21,2 тыс. т. 

В РЭЦ пояснили, что наращивание экспорта растворимого кофе связано с тем, что спрос за границей на него увеличился в связи с перебоями работы местных фабрик из-за пандемии коронавируса. Второй причиной называют падение потребления кофе в самой России. Кроме того, более привлекательным экспорт сделало падение курса рубля также на фоне пандемии.

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Больше всего российского растворимого кофе потребляет Белорусия (7,3 тыс. т с января по сентябрь). Казахстан находится на втором месте (4,2 тыс. т), Узбекистан — на третьем (2,3 тыс. т). Опрошенные изданием эксперты также заявили, что существует перспектива экспансии российских производителей кофе в Восточную Европу и Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных