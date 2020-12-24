Эксперты заявили о росте экспорта растворимого кофе из России на 60%

Согласно прогнозу аналитиков РЭЦ6, при сохранении нынешних темпов экспорт растворимого кофе из России в 2020 г. достигнет 35 тыс. т, что превышает показатели 2019 г. более чем на 60%. Уже сейчас, по итогам десяти месяцев поставки за рубеж составили 26,5 тыс. т ($130 млн), в то время как за весь прошлый год — 21,2 тыс. т.