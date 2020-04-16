Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спроса

Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спросаПандемия коронавируса создала неопределенность для участников отрасли
Фьючерсные контракты на кофейные зерна сильно подорожали в последнее время. Это произошло из-за того, что импортеры и потребители стали запасаться кофе, опасаясь сбоя в поставках из-за пандемии коронавируса. Однако всплеск спроса может оказаться кратковременным, а ситуация на рынке остается неопределенной.
Изначально вспышка коронавируса спровоцировала падение цен на кофе в январе, поскольку кафе и офисы в Китае стали закрываться на карантин. К началу февраля котировки на фьючерсном рынке опустились более чем на 20% по сравнению с началом года до $1 за фунт (0,45 кг). Но затем, наоборот, начали быстро расти и к 25 марта поднялись на 30% до $1,3, вернувшись на уровень начала года. К закрытию торгов 15 апреля на Intercontinental Exchange фьючерс с поставкой в мае стоил $1,2 за фунт.
Между тем индекс сырьевых товаров Bloomberg Commodity Index упал с начала года почти на 23%, а с начала февраля – на 17,2%, а нефть Brent – на 58% и 52,4% соответственно.
Потребление кофе вне дома значительно сократилось, так как многие страны ввели режим самоизоляции для борьбы с распространением вируса, в результате чего рестораны, кофейни и офисы закрылись. С другой стороны, потребители стали панически скупать кофе в магазинах, говорится в докладе Международной организации по кофе (ICO). Однако ожидается, что в последующие месяцы спрос на кофе ослабнет из-за глобальной рецессии, вызванной пандемией, и снижения доходов домохозяйств.
По оценкам ICO, глобальный спрос на кофе будет ослабевать почти прямо пропорционально снижению темпов роста мировой экономики. МВФ теперь прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3% в этом году вместо ожидавшегося в январе роста на 3,3%. Если прежде спрос на кофе в мире ежегодно рос на 2–3%, то в 2020 г. он может вообще сократиться, не исключает ICO. Аналитики Rabobank также прогнозируют снижение спроса на кофе на 0,4% в 2020 г.
Некоторые поставщики возлагают надежды на восстановление спроса в странах Азии, которые раньше столкнулись со вспышкой коронавируса и раньше начали отменять карантинные меры. Например, в Китае уже работает более 95% кофеен Starbucks. Но посетителей там пока все равно существенно меньше, чем до кризиса, так как компания специально снизила вместимость кофеен, закрыв часть столов, чтобы посетители могли находиться на расстоянии друг от друга, и сократила часы работы. Эти меры нужны, чтобы не допустить новой волны заражений.
Многие государства ввели жесткие ограничения на передвижение людей, это не только осложняет транспортировку грузов, но и может привести к нехватке работников на плантациях в Латинской Америке в сезон сбора урожая. Например, в Колумбии он начнется в конце апреля – начале мая, а правительство недавно продлило режим самоизоляции до 27 апреля.
Пока проблем с поставками нет, но они могут возникнуть в ближайшие месяцы из-за нехватки контейнеров, предупредила бразильская ассоциация экспортеров кофе Cecafe. Между тем в Бразилии в этом году ожидается рекордный урожай – около 70 млн мешков (по 60 кг), пишет Reuters.
Опасаясь разрыва цепочек поставок, импортеры кофе стараются как можно больше нарастить запасы. «Мы получили запросы от покупателей со всех основных рынков – США, Японии, Германии, – рассказал Reuters на условиях анонимности один из крупнейших бразильских экспортеров. – Фактически это все крупнейшие производители кофе в мире. На всякий случай они хотят получить зерна побыстрее».
Кофе – не единственный сырьевой товар, на цену которого повлияла приостановка транспортного сообщения в мире и опасения, связанные с его возможной нехваткой для расчета по поставочным фьючерсам. Так, цена ближайшего фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex обычно соответствовала спотовой цене в Лондоне. Однако в последние недели котировки разошлись, и на торгах во вторник цена фьючерса поднималась до $1775 за унцию, тогда как спотовая на превысила $1750.
В условиях такой неопределенности цены будут оставаться волатильными, считают аналитики. Что произойдет с урожаем в Бразилии – большой вопрос, ведь пик эпидемии в стране еще не настал, отмечают в Rabobank.