Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спроса

Изначально вспышка коронавируса спровоцировала падение цен на кофе в январе, поскольку кафе и офисы в Китае стали закрываться на карантин. К началу февраля котировки на фьючерсном рынке опустились более чем на 20% по сравнению с началом года до $1 за фунт (0,45 кг). Но затем, наоборот, начали быстро расти и к 25 марта поднялись на 30% до $1,3, вернувшись на уровень начала года. К закрытию торгов 15 апреля на Intercontinental Exchange фьючерс с поставкой в мае стоил $1,2 за фунт.