Фьючерс на золото подорожал до максимума с 2012 года

Ранее в марте цена фьючерса уже дважды вплотную подходила к отметке $1700 за унцию – 9 марта, когда цена нефти обвалилась на 30%, и 24–25 марта, когда мировые фондовые рынки достигли дна. Однако и фьючерсная цена золота, и спотовая, которая определяется на торгах в Лондоне, считается основным ориентиром и 9 марта тоже достигала $1700, после этого рухнули до $1450.