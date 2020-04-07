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Фьючерс на золото подорожал до максимума с 2012 года

Его цена выше спотовой из-за опасений нехватки металла
Михаил Оверченко
Месячные продажи золотых монет American Eagle (на фото слева) выросли в марте до 150 000 унций с 16 500 унций в среднем за последние два года /Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Цена месячного фьючерсного контракта на золото на бирже Comex в Нью-Йорке (подразделение биржевого оператора CME Group) выросла на торгах во вторник до $1724,4 за унцию, по данным Refinitiv. Это самое высокое значение с ноября 2012 г.

Ранее в марте цена фьючерса уже дважды вплотную подходила к отметке $1700 за унцию – 9 марта, когда цена нефти обвалилась на 30%, и 24–25 марта, когда мировые фондовые рынки достигли дна. Однако и фьючерсная цена золота, и спотовая, которая определяется на торгах в Лондоне, считается основным ориентиром и 9 марта тоже достигала $1700, после этого рухнули до $1450.

Участники рынка объясняли это тем, что неожиданность и масштабы обвала на рынках разных активов вынудили инвесторов продавать даже те инструменты, которые традиционно считаются защитными, – золото и казначейские облигации США. Многим нужно было затыкать дыры, образовавшиеся в инвестиционных портфелях, в том числе вносить средства из-за маржин-коллов, многие хотели выйти в деньги, которые стали самым безопасным активом.

Однако цены на золото быстро восстановились, хотя фьючерс вырос сильнее, чем спотовая цена, которая во вторник достигала $1671,4.

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