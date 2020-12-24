Мантуров объяснил неудачи Superjet 100 за рубежом

«У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством. В первые годы производства Sukhoi Superjet вышли на масштаб почти в 40 самолетов в год, — сказал Манутров в интервью РБК. По его словам, не было обеспечено производство длинноцикловых запчастей, логистических складов, не были сформированы цепочки сервисных центров на зарубежных рынках.