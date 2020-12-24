Мантуров объяснил неудачи Superjet 100 за рубежом
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что основными причинами отказа иностранных авиакомпаний от эксплуатации российского самолета Sukhoi Superjet 100 является не достаточно сформированный опыт по сервисному обслуживанию и ставки на большой объем поставок.
«У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством. В первые годы производства Sukhoi Superjet вышли на масштаб почти в 40 самолетов в год, — сказал Манутров в интервью РБК. По его словам, не было обеспечено производство длинноцикловых запчастей, логистических складов, не были сформированы цепочки сервисных центров на зарубежных рынках.
Ранее Мантуров рассказал, что возобновление экспорта гражданских самолетов SSJ100 ожидается не раньше 2022 г. Как сообщал «Интерфакс», последний раз SSJ-100 поставлялся на экспорт в 2018 г. Самолет был поставлен ирландской авиакомпании Cityjet, которая позднее отказалась от эксплуатации «суперджетов».