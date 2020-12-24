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Мантуров объяснил неудачи Superjet 100 за рубежом

Ведомости

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что основными причинами отказа иностранных авиакомпаний от эксплуатации российского самолета Sukhoi Superjet 100 является не достаточно сформированный опыт по сервисному обслуживанию и ставки на большой объем поставок.

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«У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством. В первые годы производства Sukhoi Superjet вышли на масштаб почти в 40 самолетов в год, — сказал Манутров в интервью РБК. По его словам, не было обеспечено производство длинноцикловых запчастей, логистических складов, не были сформированы цепочки сервисных центров на зарубежных рынках.

Ранее Мантуров рассказал, что возобновление экспорта гражданских самолетов SSJ100 ожидается не раньше 2022 г. Как сообщал «Интерфакс», последний раз SSJ-100 поставлялся на экспорт в 2018 г. Самолет был поставлен ирландской авиакомпании Cityjet, которая позднее отказалась от эксплуатации «суперджетов».

Ранее по теме: Мантуров спрогнозировал сроки возобновления экспорта SSJ-100

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных