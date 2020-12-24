Аксенов заявил о начале строительства игорной зоны в Крыму в 2021 году
Строительство игорной зоны в крымском поселке Кацивели может начаться в первом квартале следующего года, сообщил в ходе пресс-конференции глава региона Сергей Аксенов. Об этом сообщается на его официальном сайте.
«В первом квартале 2021 года коллеги, знаю, приступают уже к работам на объекте», — цитирует Аксенова ТАСС.
Распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег» подписал Дмитрий Медведев в октябре 2019 г., тогда он занимал пост премьер-министра России. Согласно документу, площадь объекта должна составить 14,69 га.
Ранее, в июле 2014 г., закон о создании игорной зоны в Крыму подписал президент России Владимир Путин. По оценке авторов инициативы, она сможет пополнять бюджет региона на 25 млрд руб. ежегодно.
В интервью ТАСС Аксенов заявил, что игорная зона будет ориентирована, прежде всего, на туристов и состоятельных людей. Как отмечало агентство, аналогичный проект «Красная поляна» в Сочи за первые два года с момента основания в 2016 г. посетили свыше 850 тыс. человек из 146 стран.