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Аксенов заявил о начале строительства игорной зоны в Крыму в 2021 году

Ведомости

Строительство игорной зоны в крымском поселке Кацивели может начаться в первом квартале следующего года, сообщил в ходе пресс-конференции глава региона Сергей Аксенов. Об этом сообщается на его официальном сайте.

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«В первом квартале 2021 года коллеги, знаю, приступают уже к работам на объекте», — цитирует Аксенова ТАСС.

Распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег» подписал Дмитрий Медведев в октябре 2019 г., тогда он занимал пост премьер-министра России. Согласно документу, площадь объекта должна составить 14,69 га. 

Ранее, в июле 2014 г., закон о создании игорной зоны в Крыму подписал президент России Владимир Путин. По оценке авторов инициативы, она сможет пополнять бюджет региона на 25 млрд руб. ежегодно.

В интервью ТАСС Аксенов заявил, что игорная зона будет ориентирована, прежде всего, на туристов и состоятельных людей. Как отмечало агентство, аналогичный проект «Красная поляна» в Сочи за первые два года с момента основания в 2016 г. посетили свыше 850 тыс. человек из 146 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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