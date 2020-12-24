Аксенов заявил о начале строительства игорной зоны в Крыму в 2021 году

В интервью ТАСС Аксенов заявил, что игорная зона будет ориентирована, прежде всего, на туристов и состоятельных людей. Как отмечало агентство, аналогичный проект «Красная поляна» в Сочи за первые два года с момента основания в 2016 г. посетили свыше 850 тыс. человек из 146 стран.