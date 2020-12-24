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Акции Alibaba упали на 8% на фоне расследования в отношении компании

Ведомости

Акции китайской Alibaba Group подешевели более чем на 8% в ходе торгов после объявления о начале расследования Государственного управления рыночного регулирования (SAMR) в отношении корпорации, следует из данных местной фондовой биржи. 

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К 11:30 по местному времени (06:30 мск) стоимость одной бумаги компании составила 226,6 гонконгских доллара. При этом на закрытии торгов днем ранее цена акции была на уровне 248 гонконгских долларов.

Таким образом рынок отреагировал на сообщение об антимонопольной проверке в отношении Alibaba Group. О ее начале сама компания заявила на своей странице в социальной сети Weibo.

«Сегодня Alibaba Group получила уведомление от Государственного управления рыночного регулирования о том, что в отношении компании начато расследование в соответствии с антимонопольным законом», — сказано в сообщении.

Издание South China Morning Post уточнило, что Alibaba, как предполагается, требовала от партнеров выбирать только одну платформу для дистрибуции, тем самым реализуя «политику исключительности». Подразумевается, что тем самым компания вынуждала их не работать с конкурентами.

В Alibaba уточнили, что будут активно сотрудничать с регулирующими органами в рамках расследования. Там также подчеркнули, что деловая активность компании «остается нормальной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных