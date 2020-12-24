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Мантуров заявил об отсутствии конфликта интересов из-за бизнеса его семьи

Ведомости

Глава Минпромторга Денис Мантуров не увидел конфликта интересов между занимаемой им с мая 2012 г. должностью и бизнесом его семьи в гостиничной и сельскохозяйственной сферах. Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликта интересов с моим блоком, который я курирую», — заявил министр, уточнив, что имеющиеся у него активы находятся в управлении Сбербанка. 

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Мантуров рассказал, что основной доход ему приносят средства, размещенные на депозитах и заработанные в результате предпринимательской деятельности до прихода на государственную службу. Он подчеркнул, что «ничего не скрывал» и все записано в его декларации госслужащего. 

Глава Минпромторга также сообщил, что, став заместителем министра промышленности и энергетики в 2007 г., отказался от части своих активов в промышленности, хоть это и не противоречило закону о госслужбе. 

«У меня было достаточно активов именно в направлении, которое я сегодня курирую. И вот тогда бы, как мне кажется, был бы определенный конфликт интересов», — отметил он. 

В начале сентября этого года стало известно о том, что семья Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на Малой Дмитровке в центре Москвы. Источники «Ведомостей» рассказали, что гостиница была приобретена около двух лет назад, ранее она называлась Golden Apple. Новые владельцы провели реконструкцию гостиницы, после чего передали ее в управление крупному международному оператору Hilton Worldwide. 

Кроме того, с семьей Мантурова связывают винодельческую компанию «Мантра» в Краснодарском крае. В ноябре прошлого года РБК сообщил, что совладелец компании ООО «Финансовые системы» на 50% принадлежит матери министра Тамаре Федоровне Мантуровой. Другой половиной владеет старший сын гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Станислав.

ООО «Финансовые системы», в свою очередь, владеет АО «Жемчужина». Компания является застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini в Геленджике. 

В декабре этого года РБК писал, что якобы связанная с Мантуровыми компания «Колос Кубани» вложит 3,5 млрд руб. в закладку яблоневого сада по итальянским технологиям в Крымском районе Краснодарского края.

В 2019 г. Мантуров задекларировал самый высокий доход среди всех в правительстве — 586,02 млн руб. Годом ранее глава Минпромторга отчитался о 443,4 млн руб. Это намного меньше, чем у президента России Владимира Путина, задекларировавшего 9,7 млн руб. 

Ранее по теме: У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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