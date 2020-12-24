Мантуров заявил об отсутствии конфликта интересов из-за бизнеса его семьи

В начале сентября этого года стало известно о том, что семья Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на Малой Дмитровке в центре Москвы. Источники «Ведомостей» рассказали, что гостиница была приобретена около двух лет назад, ранее она называлась Golden Apple. Новые владельцы провели реконструкцию гостиницы, после чего передали ее в управление крупному международному оператору Hilton Worldwide.