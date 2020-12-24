Мантуров заявил об отсутствии конфликта интересов из-за бизнеса его семьи
«Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликта интересов с моим блоком, который я курирую», — заявил министр, уточнив, что имеющиеся у него активы находятся в управлении Сбербанка.
Мантуров рассказал, что основной доход ему приносят средства, размещенные на депозитах и заработанные в результате предпринимательской деятельности до прихода на государственную службу. Он подчеркнул, что «ничего не скрывал» и все записано в его декларации госслужащего.
Глава Минпромторга также сообщил, что, став заместителем министра промышленности и энергетики в 2007 г., отказался от части своих активов в промышленности, хоть это и не противоречило закону о госслужбе.
«У меня было достаточно активов именно в направлении, которое я сегодня курирую. И вот тогда бы, как мне кажется, был бы определенный конфликт интересов», — отметил он.
В начале сентября этого года стало известно о том, что семья Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на Малой Дмитровке в центре Москвы. Источники «Ведомостей» рассказали, что гостиница была приобретена около двух лет назад, ранее она называлась Golden Apple. Новые владельцы провели реконструкцию гостиницы, после чего передали ее в управление крупному международному оператору Hilton Worldwide.
Кроме того, с семьей Мантурова связывают винодельческую компанию «Мантра» в Краснодарском крае. В ноябре прошлого года РБК сообщил, что совладелец компании ООО «Финансовые системы» на 50% принадлежит матери министра Тамаре Федоровне Мантуровой. Другой половиной владеет старший сын гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Станислав.
ООО «Финансовые системы», в свою очередь, владеет АО «Жемчужина». Компания является застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini в Геленджике.
В декабре этого года РБК писал, что якобы связанная с Мантуровыми компания «Колос Кубани» вложит 3,5 млрд руб. в закладку яблоневого сада по итальянским технологиям в Крымском районе Краснодарского края.
В 2019 г. Мантуров задекларировал самый высокий доход среди всех в правительстве — 586,02 млн руб. Годом ранее глава Минпромторга отчитался о 443,4 млн руб. Это намного меньше, чем у президента России Владимира Путина, задекларировавшего 9,7 млн руб.