Forbes назвал самого обедневшего миллиардера России в 2020 году
Генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг топ-10 наиболее обедневших в 2020 г. миллиардеров России по версии журнала Forbes. Его состояние за год сократилось на $4,082 млрд — до $19,179 млрд к 20 декабря.
«Состояние Вагита Алекперова снизилось вместе с котировками «Лукойла» — если год назад они торговались на уровне 6179 рублей за бумагу, то теперь — только по 5100 рублей. Котировки «Лукойла», как и прочих нефтяников, обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса», — сообщило издание. В целом Алекперову принадлежит 28% акций «Лукойла».
На втором месте в списке оказался председатель правления газовой компании «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Его состояние уменьшилось на $3,555 млрд и составило $24,531 млрд. Сокращение произошло на фоне падения стоимости бумаг «Новатэка» с 1262 до 1205 руб. за акцию.
На третьем месте — владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, в основе состояния которого доли в «Новатэке», «Сибуре», «Стройтранснефтегазе», «Стройтрансгазе» и «Трансойле». Оно снизилось на $2,339 млрд — до $20,376 млрд.
В пятерку лидеров вошли также совладелец «Лукойла» Леонид Федун и совладелец группы «Самфар» Михаил Гуцериев. Их состояния снизились на $1,757 млрд и $1,689 млрд, составив $8,259 млрд и $2,106 млрд соответственно.
Среди топ-10 оказались также президент группы «Ташир» Самвел Карапетян (минус $1,533 млрд, состояние $2,567 млрд), основной владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (минус $1,331 млрд, состояние $4,08 млрд), бизнесмен Олег Дерипаска (минус $1,072 млрд, состояние $3,018 млрд), гендиректор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (минус $1,002 млрд, состояние $1,836 млрд), а также совладельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, состояние каждого из них сократилось на $0,995 млрд, до $2,745 млрд соответственно.