Forbes назвал самого обедневшего миллиардера России в 2020 году

«Состояние Вагита Алекперова снизилось вместе с котировками «Лукойла» — если год назад они торговались на уровне 6179 рублей за бумагу, то теперь — только по 5100 рублей. Котировки «Лукойла», как и прочих нефтяников, обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса», — сообщило издание. В целом Алекперову принадлежит 28% акций «Лукойла».