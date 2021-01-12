Мировой рынок ПК в 2020 году показал самый большой рост за 10 лет

В ноябре 2020 г. «Ведомости» сообщали, что ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, способствовали росту российского рынка персональных компьютеров. В III квартале 2020 г. в российской рознице, по оценке «М.видео-Эльдорадо», было продано около 1 млн ноутбуков – на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в июле – сентябре 2019 г. сокращение продаж в натуральном выражении год к году составило 9%. В целом за девять месяцев 2020 г., по подсчетам «М.видео-Эльдорадо», в России было продано около 2,5 млн ноутбуков, что на 40% больше, чем годом ранее (в деньгах рынок вырос на 54% — до 106 млрд руб.).