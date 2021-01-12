Мировой рынок ПК в 2020 году показал самый большой рост за 10 лет
Продажи персональных компьютеров в мире по итогам 2020 г. выросли на 11% по сравнению с прошлым годом на фоне пандемии коронавируса. Это самый большой рост рынка с 2010 г., говорится в докладе исследовательской компании Canalys.
«Общий объем поставок ПК в 2020 году вырос на 11% и достиг 297,0 млн единиц. Это самый высокий годовой рост с 2010 года и самый высокий объем поставок с 2014 года», — сообщили в Canalys. Этот показатель был обеспечен исключительно ноутбуками и мобильными рабочими станциями.
«Отгрузки этих устройств увеличились на 25% с 2019 года и достигли 235,1 млн единиц. Напротив, поставки настольных компьютеров и настольных рабочих станций упали на 22%», — говорится в докладе.
Первое место по поставкам ПК в 2020 г. заняла китайская Lenovo. Она достигла рекордного показателя в 23,1 млн и показала рост продаж в 29% в сравнении с прошлым годом. HP заняла второе место — 67,6 млн единиц и рост на 7%, а третье - Dell с 50,3 млн устройств и ростом поставок на 27%. Apple и Acer заняли четвертое и пятое места, поставив 22,6 и 20 млн устройств соответственно.
«Цифровая трансформация, которую мир предпринял за последний год [на фоне пандемии], не имеет себе равных, и ПК были в основе этого изменения», — объяснил директор по исследованиям Canalys Рушаб Доши. Он подчеркнул, что динамика рынка ПК показывает, что те, кто «списали его со счетов несколько лет назад», ошибались.
В ноябре 2020 г. «Ведомости» сообщали, что ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, способствовали росту российского рынка персональных компьютеров. В III квартале 2020 г. в российской рознице, по оценке «М.видео-Эльдорадо», было продано около 1 млн ноутбуков – на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в июле – сентябре 2019 г. сокращение продаж в натуральном выражении год к году составило 9%. В целом за девять месяцев 2020 г., по подсчетам «М.видео-Эльдорадо», в России было продано около 2,5 млн ноутбуков, что на 40% больше, чем годом ранее (в деньгах рынок вырос на 54% — до 106 млрд руб.).