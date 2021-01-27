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Газпромбанк профинансирует ветроэнергетический проект «Росатома» на 40 млрд рублей

Ведомости

Газпромбанк и входящее в «Росатом» предприятие «ВетроОГК-2» закрыли сделку по финансированию проекта сооружения ветровых электростанций в России, сообщает пресс-служба банка. 

«В рамках сделки Газпромбанк предоставит АО «ВетроОГК-2» финансирование на сумму 40 млрд рублей сроком на 12 лет», — говорится в сообщении банка. 

Суммарная установленная мощность построенных в рамках проекта ветровых электростанций составит 340 МВт, срок ввода в эксплуатацию последней из них запланирован на декабрь 2022 г.

Помимо этого, Газпромбанк вошел в капитал проектной компании «ВетроОГК-2» на 49,5%. Контролирующая доля владения АО «ВетроОГК-2» остается в собственности организаций Госкорпорации «Росатом». 

Первый проект «ВетроОГК-2», который финансируется Газпромбанком с 2017 г., предполагает введение в эксплуатацию 660 МВт мощностей, 360 МВт из которых уже выведены на операционную фазу.

«Совместно с уже реализующимся проектом АО «ВетроОГК» суммарный объем финансируемых Банком «зеленых» мощностей ГК «Росатом» достиг 1 ГВт на сумму более 100 млрд руб. Внимание к низкоуглеродным источникам энергии существенно растет в последние годы и Газпромбанк принимает активное участие в финансировании проектов в сфере устойчивого развития», – отметил зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных