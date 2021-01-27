Газпромбанк профинансирует ветроэнергетический проект «Росатома» на 40 млрд рублей
Газпромбанк и входящее в «Росатом» предприятие «ВетроОГК-2» закрыли сделку по финансированию проекта сооружения ветровых электростанций в России, сообщает пресс-служба банка.
«В рамках сделки Газпромбанк предоставит АО «ВетроОГК-2» финансирование на сумму 40 млрд рублей сроком на 12 лет», — говорится в сообщении банка.
Суммарная установленная мощность построенных в рамках проекта ветровых электростанций составит 340 МВт, срок ввода в эксплуатацию последней из них запланирован на декабрь 2022 г.
Помимо этого, Газпромбанк вошел в капитал проектной компании «ВетроОГК-2» на 49,5%. Контролирующая доля владения АО «ВетроОГК-2» остается в собственности организаций Госкорпорации «Росатом».
Первый проект «ВетроОГК-2», который финансируется Газпромбанком с 2017 г., предполагает введение в эксплуатацию 660 МВт мощностей, 360 МВт из которых уже выведены на операционную фазу.
«Совместно с уже реализующимся проектом АО «ВетроОГК» суммарный объем финансируемых Банком «зеленых» мощностей ГК «Росатом» достиг 1 ГВт на сумму более 100 млрд руб. Внимание к низкоуглеродным источникам энергии существенно растет в последние годы и Газпромбанк принимает активное участие в финансировании проектов в сфере устойчивого развития», – отметил зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.