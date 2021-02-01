Акционер Шереметьево отказался от выкупа госпакета аэропорта

Консолидация активов «Шереметьево» началась в 2015 г. по указу президента России Владимира Путина и завершилась в мае 2017 г. До нее аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а «Шереметьево холдинг» владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом, парковками и др. При консолидации частная компания получила в «Шереметьево» контрольный пакет, так как обязалась построить в нем новые объекты: пассажирский терминал В, подземные тоннели под аэродромом для связи терминала В с южным терминальным комплексом (терминалы D, E и F), новые грузовой терминал и топливозаправочный комплекс. Средства на строительство объектов «Шереметьево холдинг» внес в уставные капиталы специально созданных компаний, которые при консолидации стали «дочками» «Шереметьево». Все эти объекты суммарной стоимостью около $750 млн построены в 2017–2018 гг.