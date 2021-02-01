Акционер Шереметьево отказался от выкупа госпакета аэропорта
Контролирующий акционер АО «Международный аэропорт «Шереметьево» — ООО «Шереметьево холдинг» (владеет 66,1% акций) — отказался от покупки государственного пакета аэропорта в размере 30,46% акций. Об этом «Ведомостям» сообщил через пресс-службу председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко. Это решение, по его словам, обусловлено экономической нестабильностью и действующими ограничениями на пассажирские авиаперевозки.
«В существующих условиях неопределенности, связанной с пандемией, экономической нестабильностью и действующими ограничениями на пассажирские авиаперевозки, практически невозможно определить справедливую рыночную стоимость государственного пакета, поэтому инвестор воспользовался своим правом на отказ от сделки в соответствии с основаниями, предусмотренными акционерным соглашением, заключенным между инвестором и Росимуществом», — рассказал Пономаренко.
По итогам 2020 г. пассажиропоток «Шереметьево» на фоне пандемии снизился на 60% по сравнению с 2019 г. — до 19,8 млн человек. Пассажиропоток на международных воздушных линиях упал в годовом выражении в 4,2 раза и составил 6,4 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях — на 42%, до 13,4 млн пассажиров.
В феврале 2020 г. Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на исполнение опциона по выкупу госпакета АО «Международный аэропорт “Шереметьево”», сообщали «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Опрошенные «Ведомостями» аналитики тогда оценивали стоимость госпакета в 50-70 млрд руб.
«Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером АО «Международный аэропорт «Шереметьево» (66,1% акций), Росимуществу принадлежит 30,46%. Компании принадлежит одноименный аэропорт. «Шереметьево холдинг» принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей председателя и члена совета директоров аэропорта Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.
Консолидация активов «Шереметьево» началась в 2015 г. по указу президента России Владимира Путина и завершилась в мае 2017 г. До нее аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а «Шереметьево холдинг» владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом, парковками и др. При консолидации частная компания получила в «Шереметьево» контрольный пакет, так как обязалась построить в нем новые объекты: пассажирский терминал В, подземные тоннели под аэродромом для связи терминала В с южным терминальным комплексом (терминалы D, E и F), новые грузовой терминал и топливозаправочный комплекс. Средства на строительство объектов «Шереметьево холдинг» внес в уставные капиталы специально созданных компаний, которые при консолидации стали «дочками» «Шереметьево». Все эти объекты суммарной стоимостью около $750 млн построены в 2017–2018 гг.