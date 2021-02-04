АЕБ сообщила о падении продаж новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе снизились на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составили 95,213 тыс., сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
«В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается», — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Лидером продаж в этом сегменте за прошлый месяц стал «Автоваз», реализовавший 21 857 автомобилей. Общее сокращение объемов продаж концерн не затронуло — в 2020 г. «Автоваз» продал сопоставимое количество автомобилей (21 790). За российским производителем расположились два южнокорейских концерна: продажи KIA в январе составили 15 051 шт (+1%), а Hyundai — 10 949 автомобилей (-4%).
Продемонстрировал рост объема продаж двух расположившихся следом концернов — Renault и Skoda. Их продажи выросли до 8 534 (+3%) и 6 036 единиц (+2%) соответственно. Наибольшее падение продаж среди первых десяти производителей списка у Nissan, который за месяц реализовал на 34% меньше автомобилей — 3 272 против 4 938 единиц.
Продажи концерна Chery в январе увеличились более чем в четыре раза — до 1 914 шт. (+359%), он стал лидером среди китайских брендов.
Среди российских производителей на втором месте по объему продаж оказались коммерческие автомобили ГАЗ — 2 102 шт. (-18%), а на третьем — УАЗ с 1 305 реализованными автомобилями (-33%).
«Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост», — отметил Штэрцель.
В 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 9,1%, сообщала ассоциация.