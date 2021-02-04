АЕБ сообщила о падении продаж новых легковых автомобилей в России

«В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается», — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.