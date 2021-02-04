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АЕБ сообщила о падении продаж новых легковых автомобилей в России

Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе снизились на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составили 95,213 тыс., сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается», — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Лидером продаж в этом сегменте за прошлый месяц стал «Автоваз», реализовавший 21 857 автомобилей. Общее сокращение объемов продаж концерн не затронуло — в 2020 г. «Автоваз» продал сопоставимое количество автомобилей (21 790). За российским производителем расположились два южнокорейских концерна: продажи KIA в январе составили 15 051 шт (+1%), а Hyundai — 10 949 автомобилей (-4%).

Продемонстрировал рост объема продаж двух расположившихся следом концернов — Renault и Skoda. Их продажи выросли до 8 534 (+3%) и 6 036 единиц (+2%) соответственно. Наибольшее падение продаж среди первых десяти производителей списка у Nissan, который за месяц реализовал на 34% меньше автомобилей — 3 272 против 4 938 единиц.

Продажи концерна Chery в январе увеличились более чем в четыре раза — до 1 914 шт. (+359%), он стал лидером среди китайских брендов.

Среди российских производителей на втором месте по объему продаж оказались коммерческие автомобили ГАЗ — 2 102 шт. (-18%), а на третьем — УАЗ с 1 305 реализованными автомобилями (-33%). 

«Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост», — отметил Штэрцель.

В 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 9,1%, сообщала ассоциация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных