«Аэрофлот» в 2020 году получил убыток почти в 100 млрд рублей

При этом компания отметила, что снизил переменные затраты, зависящие от объема деятельности — расходы на авиационное топливо на 63,8%, на обслуживание в аэропортах — на 54,7%, на питание пассажиров на борту — на 64,8%. Кроме того, были сокращены управленческие и коммерческие расходы — на 37,2% год к году. В частности снизились расходы на оплату труда менеджмента, общехозяйственные, консультационные, маркетинговые расходы и затраты на системы бронирования.