«Аэрофлот» в 2020 году получил убыток почти в 100 млрд рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» получила чистый убыток в 96,5 млрд руб. по РСБУ по итогам 2020 г. против прибыли в 5,3 млрд руб. в 2019 г., говорится в сообщении компании.
Выручка перевозчика снизилась более чем в 2 раза — с 551,8 млрд руб. в 2019 г. до 229,8 млрд руб.
Снижение выручки и прибыли компания объясняет распространением коронавирусной инфекции, закрытием международного воздушного сообщения и ограничительными мерами в регионах, которые сократили спрос на авиаперелеты.
По итогам IV квартала выручка «Аэрофлота» снизилась на 59,2% в годовом выражении, до 52,9 млрд руб., чистый убыток составил 30,9 млрд руб. против убытка в 1,96 млрд руб. годом ранее.
«В четвёртом квартале 2020 года сезонное снижение спроса было дополнено «второй волной» коронавирусной инфекции, что сказалось на динамике операционных показателей. При этом продолжилось постепенное восстановление международной полётной программы при корректировке ёмкостей на внутренних линиях в соответствии со спросом», — сообщили в компании.
Количество выполненных рейсов на международных направлениях выросло на 93,5% к уровню третьего квартала, а количество рейсов на внутренних направлениях снизилось на 16,2%. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 55,6 % к уровню третьего квартала.
При этом компания отметила, что снизил переменные затраты, зависящие от объема деятельности — расходы на авиационное топливо на 63,8%, на обслуживание в аэропортах — на 54,7%, на питание пассажиров на борту — на 64,8%. Кроме того, были сокращены управленческие и коммерческие расходы — на 37,2% год к году. В частности снизились расходы на оплату труда менеджмента, общехозяйственные, консультационные, маркетинговые расходы и затраты на системы бронирования.
В конце января Росавиация сообщила, что в 2020 г. российские авиакомпании уменьшили перевозки пассажиров на 46%, до 69,17 млн пассажиров по сравнению с 2019 годом. В частности, «Аэрофлот» сократил перевозки на 61%, (14,6 млн пассажиров), S7 — на 31% (12,3 млн пассажиров ),»Победа» — на 12% (9,1 млн пассажиров) «Россия» — на 51% (5,7 млн), а «Уральские авиалинии» — на 41% (5,6 млн пассажиров).