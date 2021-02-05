В бундестаге предложили ввести мораторий на достройку «Северного потока — 2»

«Возможно, оно (разрешение — прим.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров», — цитирует «РИА Новости» Реттгена, который дал интервью радиостанции Deutschlandfunk.