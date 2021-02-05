В бундестаге предложили ввести мораторий на достройку «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил Брюсселю, Москве и Вашингтону согласовать мораторий на достройку «Северного потока — 2», который позволит убедиться в том, что газопровод не станет «геополитическим оружием против восточноевропейских стран».
«Возможно, оно (разрешение — прим.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров», — цитирует «РИА Новости» Реттгена, который дал интервью радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, цель такого моратория — рассеять самое большое беспокойство Запада по поводу того, что трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.
Ранее недавно избранный президент США Джо Байден заявил, что считает газопровод «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден намерен изучить санкции, которые ввела администрация Дональда Трампа против трубопровода и продолжить обсуждение проекта его строительства с европейскими партнерами.
28 января руководитель энергетического комитета Госдумы Павел Завальный сообщил о договоренностях объединить усилия с комитетом бундестага по экономике и энергетике, чтобы противостоять попыткам США остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» путем введения санкций.
19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра». До этого США неоднократно усиливали ограничения, введенные против участников проекта.