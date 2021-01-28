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Госдума и бундестаг будут бороться с санкциями против «Северного потока — 2»

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Комитет Госдумы по энергетике и комитет и бундестага по экономике и энергетике договорились объединить усилия, чтобы противостоять попыткам США остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» путем введения санкций. Об этом сообщил руководитель энергетического комитета Госдумы Павел Завальный.

«Общая позиция, ... что "Северный поток — 2" должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе, и, что комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта», — цитирует «РИА Новости» Завального.

По его словам, давления со стороны администрации избранного президента США Джо Байдена пока нет, но есть предложение приостановить реализацию проекта. После этого, по словам депутата, США намерены обсудить со своими союзниками из Евросоюза целесообразность и необходимость продолжения строительства газопровода.

Ранее Байден заявил, что считает, что газопровод «Северный поток — 2» является «плохой сделкой» для Европы. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден намерен изучить санкции, которые ввела администрация Дональда Трампа против трубопровода и продолжить обсуждение проекта его строительства с европейскими партнерами.

19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить трубопровод «Северный поток – 2». В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра». До этого США неоднократно усиливали ограничения, введенные против участников проекта.

Ранее по теме: Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных