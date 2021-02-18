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Глава «Нафтогаза» заявил о планах вывести компанию на биржу

Ведомости

«Нафтогаз Украины» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2025 г., заявил глава компании Андрей Коболев.

«В 2025 г. мы планируем выйти на публичное размещение акций и завершить процесс IPO», — сказал Коболев, выступая на презентации бизнес-стратегии компании до 2025 года, трансляция которой велась на старице в Facebook.

По его словам, выход «Нафтогаза» на IPO и доступ к рынкам капитала является ключевой целью руководства компании. Он добавил, что к 2025 году «Нафтогаз» сможет достичь роста добычи газа, компания планирует также наращивать продажи газа на внутреннем рынке. Ранее Коболев не исключал, что размещение акций может произойти на в Лондоне или Нью-Йорке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных