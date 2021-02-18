Глава «Нафтогаза» заявил о планах вывести компанию на биржу

По его словам, выход «Нафтогаза» на IPO и доступ к рынкам капитала является ключевой целью руководства компании. Он добавил, что к 2025 году «Нафтогаз» сможет достичь роста добычи газа, компания планирует также наращивать продажи газа на внутреннем рынке. Ранее Коболев не исключал, что размещение акций может произойти на в Лондоне или Нью-Йорке.