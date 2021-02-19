Верховный суд Великобритании признал водителей Uber сотрудниками компании
Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Uber, тем самым признав работающих на нее водителей сотрудниками, а не самозанятыми, как хотела компания. Об этом пишет The Guardian.
Шестеро судей Верховного суда единогласно поддержали принятые нижестоящими инстанциями три решения о том, что водители Uber являются сотрудниками компании и на них распространяются правила о минимальной заработной плате, оплачиваемых отпусках и проч.
Суд постановил, что компания должна определять, сколько водители получают, а также может применять санкции к тем, кто отказывается от заказов, и переставать сотрудничать с водителями из-за низкого рейтинга.
Великобритания — крупнейший европейской рынок Uber, отмечает издание. В Лондоне работает больше 45 000 водителей компании. Среди жителей города 3,5 млн человек пользуются приложением Uber каждые 90 дней.