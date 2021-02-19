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Верховный суд Великобритании признал водителей Uber сотрудниками компании

Ведомости

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Uber, тем самым признав работающих на нее водителей сотрудниками, а не самозанятыми, как хотела компания. Об этом пишет The Guardian. 

Шестеро судей Верховного суда единогласно поддержали принятые нижестоящими инстанциями три решения о том, что водители Uber являются сотрудниками компании и на них распространяются правила о минимальной заработной плате, оплачиваемых отпусках и проч. 

Суд постановил, что компания должна определять, сколько водители получают, а также может применять санкции к тем, кто отказывается от заказов, и переставать сотрудничать с водителями из-за низкого рейтинга. 

Великобритания — крупнейший европейской рынок Uber, отмечает издание. В Лондоне работает больше 45 000 водителей компании. Среди жителей города 3,5 млн человек пользуются приложением Uber каждые 90 дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных