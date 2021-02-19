Суд наложил запрет на продажу «Сибантрацита» по иску вдовы бизнесмена Босова

После смерти Дмитрия Босова его вдова Катерина Босов переоформила на себя половину его доли в «Аллтеке» — (43,285 из 86,57%). Этот факт был оспорен в суде — мать и четверо сыновей Босова от других браков подали иск. 25 ноября Одинцовский городской суд удовлетворил иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». 8 февраля Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босов. После этого решения вся доля Босова в 86,57% должна перейти в наследственную массу. Сама Катерина Босов сообщала, что оспорит решение Мособлсуда в кассационной инстанции.