Суд наложил запрет на продажу «Сибантрацита» по иску вдовы бизнесмена Босова
Арбитражный суд Москвы 19 февраля вынес определение, согласно которому накладывается запрет компании «Аллтек» осуществлять сделки по отчуждению или обременению принадлежащих ей активов, в том числе и «Сибантрацит». Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Запрет был наложен по иску Катерины Босов — вдовы бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил жизнь самоубийством в мае 2020 г.
Иском Катерина Босов оспаривает соглашение о продаже «Сибантрацита». 8 февраля «Аллтек» подписала соглашение о продаже с компанией «А-Проперти» Альберта Авдоляна.
«Сибантрацит» является крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита и крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2019 г. компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т.
В сообщении «Аллтека» от 8 февраля говорилось, что «Сибантрацит» сохраняет независимость компании. Соглашением с «А-Проперти» предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут заключены долгосрочные контракты, «предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании».
После смерти Дмитрия Босова его вдова Катерина Босов переоформила на себя половину его доли в «Аллтеке» — (43,285 из 86,57%). Этот факт был оспорен в суде — мать и четверо сыновей Босова от других браков подали иск. 25 ноября Одинцовский городской суд удовлетворил иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». 8 февраля Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босов. После этого решения вся доля Босова в 86,57% должна перейти в наследственную массу. Сама Катерина Босов сообщала, что оспорит решение Мособлсуда в кассационной инстанции.
Претендент на покупку «Сибантрацита» — компания «А-Проперти» — принадлежит сооснователю оператора Yota Альберту Авдоляну. В январе текущего года структуры Авдоляна и «Ростеха» договорились о покупке 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля — еще одного актива бизнесмена Босова. В холдинг Авдоляна также входит Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), 21% которой принадлежит опорному банку «Ростеха» Новикомбанк.
В декабре 2020 г. Газпромбанк завершил сделку по продаже 49% Эльгинского угольного проекта «А-Проперти» за 45 млрд руб. Эльга — это крупнейшее месторождение коксующегося угля в Якутии. Компания «А-Проперти» ранее купила по 51% в компаниях, которые реализуют проект в Эльге: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Сумма сделки составила 89 млрд руб. Также «А-Проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн. Общая сумма сделки, таким образом, составила 142 млрд руб., пояснял представитель «А-Проперти».