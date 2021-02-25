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Власти выделят почти 8 млрд рублей на поддержку бизнеса по новой программе

Ведомости

Правительство России направит 7,8 млрд руб. из резервного фонда на реализацию новой льготной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса областей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Президент одобрил решение о запуске новой льготной кредитной программы на восстановление предпринимательской деятельности. Она будет называться "ФОТ 3.0". В этом году на ее реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7,8 млрд руб. Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке — 3%», — сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, программа позволит примерно 75 тыс. предпринимателей получить помощь. Они смогут не платить проценты по льготному кредиту и основную сумму долгу в течение полугода с момента выдачи займа.

О том, что президент России Владимир Путин одобрил новую программу поддержки бизнеса, Мишустин сообщил вчера на встрече с членами Совета Федерации. Повышение ставки до 3% при том, что в предыдущей программе она была на уровне 2%, премьер-министр назвал небольшим. Он добавил, что к новой программе будут допущены и микро, и малые, и крупные предприятия, которые пока не восстановились до докризисного уровня. Это относится к компаниям из сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.

Ранее по теме: Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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