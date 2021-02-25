Власти выделят почти 8 млрд рублей на поддержку бизнеса по новой программе

О том, что президент России Владимир Путин одобрил новую программу поддержки бизнеса, Мишустин сообщил вчера на встрече с членами Совета Федерации. Повышение ставки до 3% при том, что в предыдущей программе она была на уровне 2%, премьер-министр назвал небольшим. Он добавил, что к новой программе будут допущены и микро, и малые, и крупные предприятия, которые пока не восстановились до докризисного уровня. Это относится к компаниям из сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.