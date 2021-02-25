Власти выделят почти 8 млрд рублей на поддержку бизнеса по новой программе
Правительство России направит 7,8 млрд руб. из резервного фонда на реализацию новой льготной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса областей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Президент одобрил решение о запуске новой льготной кредитной программы на восстановление предпринимательской деятельности. Она будет называться "ФОТ 3.0". В этом году на ее реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7,8 млрд руб. Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке — 3%», — сказал глава кабмина.
По словам Мишустина, программа позволит примерно 75 тыс. предпринимателей получить помощь. Они смогут не платить проценты по льготному кредиту и основную сумму долгу в течение полугода с момента выдачи займа.
О том, что президент России Владимир Путин одобрил новую программу поддержки бизнеса, Мишустин сообщил вчера на встрече с членами Совета Федерации. Повышение ставки до 3% при том, что в предыдущей программе она была на уровне 2%, премьер-министр назвал небольшим. Он добавил, что к новой программе будут допущены и микро, и малые, и крупные предприятия, которые пока не восстановились до докризисного уровня. Это относится к компаниям из сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.