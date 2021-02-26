Состояние Илона Маска за сутки сократилось еще на $14 млрд
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска снизилось почти на $14 млрд за сутки из-за падения стоимости акций Teslа, сообщает Bloomberg.
По данным Bloomberg Billionaires Index, за 24 часа состояние Маска сократилось на $13,6 млрд и составило $176 млрд. Акции Tesla подешевели за сутки на 8,06%, до $682,22 за бумагу.
При этом Маск удержался на второй строчке списка самых богатых людей планеты. Его соперник — основатель Amazon Джефф Безос, которому он ранее уступил титул самого богатого человека в мире, за сутки потерял $5,55 млрд, его состояние сейчас, по оценке агентства, составляет $180 млрд.
Три дня назад состояние Маска за сутки сократилось на рекордные для него $15 млрд также из-за падения стоимости акций Teslа. В результате основатель компании уступил титул богатейшего человека на планете Джеффу Безосу, которого ненадолго опередил в январе на $1,5 млрд.
Падение бумаг Tesla Bloomberg связывает, в том числе, и с твитами Маска, который 20 февраля заявил, что курсы биткойна и Ethereum «кажутся высокими». 19 февраля он написал, что биткойн является «менее глупой формой ликвидности», нежели наличные деньги. Так миллиардер решил прокомментировать решение второго из своих предприятий вложить в криптовалюту $1,5 млрд.