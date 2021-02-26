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Состояние Илона Маска за сутки сократилось еще на $14 млрд

Ведомости

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска снизилось почти на $14 млрд за сутки из-за падения стоимости акций Teslа, сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, за 24 часа состояние Маска сократилось на $13,6 млрд и составило $176 млрд. Акции Tesla подешевели за сутки на 8,06%, до $682,22 за бумагу.

При этом Маск удержался на второй строчке списка самых богатых людей планеты. Его соперник — основатель Amazon Джефф Безос, которому он ранее уступил титул самого богатого человека в мире, за сутки потерял $5,55 млрд, его состояние сейчас, по оценке агентства, составляет $180 млрд.

Три дня назад состояние Маска за сутки сократилось на рекордные для него $15 млрд также из-за падения стоимости акций Teslа. В результате основатель компании  уступил титул богатейшего человека на планете Джеффу Безосу, которого ненадолго опередил в январе на $1,5 млрд.

Падение бумаг Tesla Bloomberg связывает, в том числе, и с твитами Маска, который 20 февраля заявил, что курсы биткойна и Ethereum «кажутся высокими». 19 февраля он написал, что биткойн является «менее глупой формой ликвидности», нежели наличные деньги. Так миллиардер решил прокомментировать решение второго из своих предприятий вложить в криптовалюту $1,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных