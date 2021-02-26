«Победа» начнет выполнять полеты из Шереметьево
Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», 26 февраля запустил продажу билетов на рейсы из второго базового аэропорта в Москве – Шереметьево, говорится в сообщении компании. Сейчас лоукостер базируется во Внуково.
Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков сообщил журналистам, что первые рейсы лоукостера из Шереметьево начнут выполняться с 11 мая 2021 г.
В летнем сезоне текущего года «Победа» будет выполнять рейсы в 12 российских городов и 1 зарубежный. В мае начнутся полёты в Пермь и Чебоксары; в июне – в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле – в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.
«Начало полётов «Победы» из аэропорта Шереметьево предусмотрено стратегией развития группы «Аэрофлот», которая предполагает оптимизацию всей маршрутной сети группы с учётом высочайшего спроса на низкобюджетные авиаперевозки», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в момент старта продаж на официальном сайте лоукостера было предложено более 20 тыс. билетов по цене 499-999 руб., включая все аэропортовые сборы.