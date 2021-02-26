«Победа» начнет выполнять полеты из Шереметьево

В летнем сезоне текущего года «Победа» будет выполнять рейсы в 12 российских городов и 1 зарубежный. В мае начнутся полёты в Пермь и Чебоксары; в июне – в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле – в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.