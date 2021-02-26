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«Победа» начнет выполнять полеты из Шереметьево

Ведомости

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», 26 февраля запустил продажу билетов на рейсы из второго базового аэропорта в Москве – Шереметьево, говорится в сообщении компании. Сейчас лоукостер базируется во Внуково. 

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков сообщил журналистам, что первые рейсы лоукостера из Шереметьево начнут выполняться с 11 мая 2021 г. 

В летнем сезоне текущего года «Победа» будет выполнять рейсы в 12 российских городов и 1 зарубежный. В мае начнутся полёты в Пермь и Чебоксары; в июне – в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле – в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. 

«Начало полётов «Победы» из аэропорта Шереметьево предусмотрено стратегией развития группы «Аэрофлот», которая предполагает оптимизацию всей маршрутной сети группы с учётом высочайшего спроса на низкобюджетные авиаперевозки», — говорится в сообщении. 

Как отмечается в сообщении, в момент старта продаж на официальном сайте лоукостера было предложено более 20 тыс. билетов по цене 499-999 руб., включая все аэропортовые сборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных