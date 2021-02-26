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«Яндекс» решил объединить близкие по смыслу сервисы

Ведомости

«Яндекс» создаст две бизнес-группы, которые объединят близкие по смыслу уже существующие в компании сервисы, сообщил управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян в Facebook.

«Мы приняли решение о создании двух бизнес-групп. Это объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами. Это будут бизнес-группы “Поиск, рекламные и облачные сервисы” (бизнесы с рекламной моделью + облака) и “Еком и райдтех” (все наши сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы)», — написал он на своей странице в социальной сети.

Худавердян напомнил, что бизнес-юниты в Яндексе, такие как Такси, Кинопоиск, Еда и другие, по сути являются отдельными компаниями с существенным количеством собственных функций. Такая форма позволяет компании продолжать быть стартапом, отметил он.

«Директорами бизнес-групп стали соответственно Андрей Стыскин и Даня Шулейко. Их главной задачей станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними», — добавил он.

Создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами, а из каких-то бизнес-юнитов в будущем могут возникнуть новые бизнес-группы, подчеркнул Худавердян.

По результатам 2020 г. консолидированная выручка «Яндекса» составила 218,3 млрд руб., что на 24% больше показателя годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая прибыль компании выросла на 116% г/г и достигла 24,1 млрд руб. При этом годом ранее было зафиксировано падение показателя на 75%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных