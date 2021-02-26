«Яндекс» решил объединить близкие по смыслу сервисы
«Мы приняли решение о создании двух бизнес-групп. Это объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами. Это будут бизнес-группы “Поиск, рекламные и облачные сервисы” (бизнесы с рекламной моделью + облака) и “Еком и райдтех” (все наши сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы)», — написал он на своей странице в социальной сети.
Худавердян напомнил, что бизнес-юниты в Яндексе, такие как Такси, Кинопоиск, Еда и другие, по сути являются отдельными компаниями с существенным количеством собственных функций. Такая форма позволяет компании продолжать быть стартапом, отметил он.
«Директорами бизнес-групп стали соответственно Андрей Стыскин и Даня Шулейко. Их главной задачей станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними», — добавил он.
Создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами, а из каких-то бизнес-юнитов в будущем могут возникнуть новые бизнес-группы, подчеркнул Худавердян.
По результатам 2020 г. консолидированная выручка «Яндекса» составила 218,3 млрд руб., что на 24% больше показателя годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая прибыль компании выросла на 116% г/г и достигла 24,1 млрд руб. При этом годом ранее было зафиксировано падение показателя на 75%.