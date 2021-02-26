«Яндекс» решил объединить близкие по смыслу сервисы

«Мы приняли решение о создании двух бизнес-групп. Это объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами. Это будут бизнес-группы “Поиск, рекламные и облачные сервисы” (бизнесы с рекламной моделью + облака) и “Еком и райдтех” (все наши сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы)», — написал он на своей странице в социальной сети.