В Хабаровске задержали владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба
Владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба «Монерон» и депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске. Об этом сообщил местный портал Sakh.com и подтвердил «Ведомостям» знакомый Пашова. С представителем «Монерона» связаться не удалось.
«Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.
По информации портала, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку. Там его вызвали на допрос и предъявили обвинение по делам сооснователя «Монерона» Олега Кана, который находится в розыске. Следственный комитет обвиняет его в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко.
Пашова в сентябре 2020 г. Forbes назвал самым богатым госслужащим России. Его состояние издание оценило в 6,2 млрд руб. Покупкой доли в «Монероне» интересовалась телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Спустя время Собчак отказалась от покупки доли в крабодобытчике из-за того, что активы компании были арестованы Южно-сахалинским судом по ходатайству следователя. Обеспечительные меры были связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон», сообщали «Ведомости».
КУК и «Монерон» входят в ГК «Монерон», сооснователем которой был бизнесмен Кан. Компании вплоть до 2019 г. были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке с квотами примерно на 19 000 т (более чем 20% от всей добычи этого ресурса в стране). Их суммарная выручка в 2019 г. превысила 17 млрд руб., чистая прибыль – 9,6 млрд руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».
Кан, как он говорил «Ведомостям», уже несколько лет не занимается крабовым бизнесом и с конца 2018 г. находится за границей. 100% долей компании «Монерон» принадлежит Пашову, 100% в КУКе у Виктории Ледуковой.