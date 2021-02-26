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В Хабаровске задержали владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба

Ведомости

Владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба «Монерон» и депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске. Об этом сообщил местный портал Sakh.com и подтвердил «Ведомостям» знакомый Пашова. С представителем «Монерона» связаться не удалось. 

«Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.

По информации портала, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку. Там его вызвали на допрос и предъявили обвинение по делам сооснователя «Монерона» Олега Кана, который находится в розыске.  Следственный комитет обвиняет его в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. 

Пашова в сентябре 2020 г. Forbes назвал самым богатым госслужащим России. Его состояние издание оценило в 6,2 млрд руб. Покупкой доли в «Монероне» интересовалась телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Спустя время Собчак отказалась от покупки доли в крабодобытчике из-за того, что активы компании были арестованы Южно-сахалинским судом по ходатайству следователя. Обеспечительные меры были связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон», сообщали «Ведомости». 

КУК и «Монерон» входят в ГК «Монерон», сооснователем которой был бизнесмен Кан. Компании вплоть до 2019 г. были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке с квотами примерно на 19 000 т (более чем 20% от всей добычи этого ресурса в стране). Их суммарная выручка в 2019 г. превысила 17 млрд руб., чистая прибыль – 9,6 млрд руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу». 

Кан, как он говорил «Ведомостям», уже несколько лет не занимается крабовым бизнесом и с конца 2018 г. находится за границей. 100% долей компании «Монерон» принадлежит Пашову, 100% в КУКе у Виктории Ледуковой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных