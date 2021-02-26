В Хабаровске задержали владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба

Пашова в сентябре 2020 г. Forbes назвал самым богатым госслужащим России. Его состояние издание оценило в 6,2 млрд руб. Покупкой доли в «Монероне» интересовалась телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Спустя время Собчак отказалась от покупки доли в крабодобытчике из-за того, что активы компании были арестованы Южно-сахалинским судом по ходатайству следователя. Обеспечительные меры были связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон», сообщали «Ведомости».