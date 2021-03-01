Минприроды отказалось от идеи ограничивать дивиденды за ущерб природе
Минприроды исключило предложение ограничивать выплату дивидендов из законопроекта, в котором предлагается ужесточить ответственность собственников предприятий за отказ ликвидировать ущерб природе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий Максименко.
По его словам, обсуждение законопроекта продолжается. В ближайшие две недели должно состояться заседание рабочей группы по доработке документа. Издание направило запрос в пресс-службу Минприроды.
Также из документа исключили предложение сделать выплаты на устранение ущерба природе приоритетными при банкротстве предприятия. На заседании общественного совета Минприроды 25 февраля директор по взаимодействию с органами госвласти «Металлоинвеста» Евгений Полесский выступил против ограничений на выплату дивидендов. Исключить приоритетность выплат на ликвидацию накопленного ущерба над любыми другими обязательствами при банкротстве также ранее предлагал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет «Коммерсантъ».