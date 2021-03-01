Минприроды отказалось от идеи ограничивать дивиденды за ущерб природе

Также из документа исключили предложение сделать выплаты на устранение ущерба природе приоритетными при банкротстве предприятия. На заседании общественного совета Минприроды 25 февраля директор по взаимодействию с органами госвласти «Металлоинвеста» Евгений Полесский выступил против ограничений на выплату дивидендов. Исключить приоритетность выплат на ликвидацию накопленного ущерба над любыми другими обязательствами при банкротстве также ранее предлагал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет «Коммерсантъ».