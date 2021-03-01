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Минприроды отказалось от идеи ограничивать дивиденды за ущерб природе

Ведомости

Минприроды исключило предложение ограничивать выплату дивидендов из законопроекта, в котором предлагается ужесточить ответственность собственников предприятий за отказ ликвидировать ущерб природе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий Максименко. 

По его словам, обсуждение законопроекта продолжается. В ближайшие две недели должно состояться заседание рабочей группы по доработке документа. Издание направило запрос в пресс-службу Минприроды. 

Также из документа исключили предложение сделать выплаты на устранение ущерба природе приоритетными при банкротстве предприятия. На заседании общественного совета Минприроды 25 февраля директор по взаимодействию с органами госвласти «Металлоинвеста» Евгений Полесский выступил против ограничений на выплату дивидендов. Исключить приоритетность выплат на ликвидацию накопленного ущерба над любыми другими обязательствами при банкротстве также ранее предлагал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет «Коммерсантъ».

Ранее по теме: В России предложили ограничить дивиденды компаниям за ущерб экологии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных