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Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД

Ведомости

Бывший председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД", — сказали агентству в компании.

Топилин был официально освобожден от должности главы Пенсионного фонда в феврале этого года. Причины этого решения в правительстве не пояснили. На его место был назначен Андрей Кигим, действующий глава Фонда социального страхования.

Топилин окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. После университета занимался научной деятельностью. Затем работал на разных должностях в аппарате правительства. Позднее был заместителем министра здравоохранения и социального развития России. На этом посту он курировал вопросы государственной политики на рынке труда, социальной и демографической политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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