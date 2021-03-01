Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД
«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД", — сказали агентству в компании.
Топилин был официально освобожден от должности главы Пенсионного фонда в феврале этого года. Причины этого решения в правительстве не пояснили. На его место был назначен Андрей Кигим, действующий глава Фонда социального страхования.
Топилин окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. После университета занимался научной деятельностью. Затем работал на разных должностях в аппарате правительства. Позднее был заместителем министра здравоохранения и социального развития России. На этом посту он курировал вопросы государственной политики на рынке труда, социальной и демографической политики.