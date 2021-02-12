Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) назначен Андрей Кигим, действующий глава Фонда социального страхования (ФСС). Такое постановление подписал премьер-мин6истр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.
Предыдущий глава ПФР Максим Топилин официально освобожден от должности, причины этого решения в правительстве не пояснили. О назначении нового председателя ФСС вместо перешедшего в ПФР Андрея Кигима «будет сообщено дополнительно».
Об отставке предыдущего главы ПФР Максима Топилина, возглавлявшего фонд с января 2020 г., накануне со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». На тот момент официального подтверждения его ухода с должности не было. По словам собеседников газеты, Топилин информация об отставке Топилина связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов в контексте реформы институтов развития.
Андрей Кигим возглавлял ФСС восемь лет, с марта 2013 г. Он начал карьеру в Сбербанке в 1991 г. В 1998-2000 гг. работал на различных должностях в «Росгосстрахе». В июне 2000 г. стал заместителем руководителя Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, в 2001-2003 гг. занимает пост замглавы Минприроды. В 2003-2004 гг. Кигим был заместителем руководителя аппарата правительства России. С 2004 г. занимает должность главы всероссийского союза авто страховщиков, с 2007 г. — Национального союза страховщиков ответственности (НССО), до 2009 г. совмещая обе должности. В 2009 г. избран президентом Всероссийского союза страховщиков.