Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

Андрей Кигим возглавлял ФСС восемь лет, с марта 2013 г. Он начал карьеру в Сбербанке в 1991 г. В 1998-2000 гг. работал на различных должностях в «Росгосстрахе». В июне 2000 г. стал заместителем руководителя Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, в 2001-2003 гг. занимает пост замглавы Минприроды. В 2003-2004 гг. Кигим был заместителем руководителя аппарата правительства России. С 2004 г. занимает должность главы всероссийского союза авто страховщиков, с 2007 г. — Национального союза страховщиков ответственности (НССО), до 2009 г. совмещая обе должности. В 2009 г. избран президентом Всероссийского союза страховщиков.