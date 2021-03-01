Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

«Победа» пообещала снизить цены на билеты более чем на 30%

Ведомости

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», готов снизить цены больше чем на 30% от заложенных в стратегии группы до 2028 г. Об этом заявил журналистам гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. 

«»Победа» готова ещё больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена ниже на 30% по сравнению с 2019 г. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 г. уже упали на 30%, мне кажется, даже больше. Но мы снизим еще. Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности», — заявил Калмыков. 

Стратегия группы «Аэрофлот» также предполагает наращивание пассажиропотока к 2028 г. до 130 млн. человек в год, из которых 55-65 млн должна будет обслужить «Победа».

Лоукостеру передадут часть парка «Аэрофлота» и ряд внутренних направлений материнской компании. Авиакомпания «Россия» при этом получит все Superjet100 от «Аэрофлота» и будет летать на социальных направлениях, например с «плоскими тарифами» (цены на эти тарифы не зависят от спроса и времени года). Такие тарифы применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым.

Ранее по теме: Группа «Аэрофлот» сократила перевозки на 42,7% в январе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных