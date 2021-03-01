«Победа» пообещала снизить цены на билеты более чем на 30%
Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», готов снизить цены больше чем на 30% от заложенных в стратегии группы до 2028 г. Об этом заявил журналистам гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
«»Победа» готова ещё больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена ниже на 30% по сравнению с 2019 г. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 г. уже упали на 30%, мне кажется, даже больше. Но мы снизим еще. Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности», — заявил Калмыков.
Стратегия группы «Аэрофлот» также предполагает наращивание пассажиропотока к 2028 г. до 130 млн. человек в год, из которых 55-65 млн должна будет обслужить «Победа».
Лоукостеру передадут часть парка «Аэрофлота» и ряд внутренних направлений материнской компании. Авиакомпания «Россия» при этом получит все Superjet100 от «Аэрофлота» и будет летать на социальных направлениях, например с «плоскими тарифами» (цены на эти тарифы не зависят от спроса и времени года). Такие тарифы применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым.