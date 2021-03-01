«Победа» пообещала снизить цены на билеты более чем на 30%

«»Победа» готова ещё больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена ниже на 30% по сравнению с 2019 г. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 г. уже упали на 30%, мне кажется, даже больше. Но мы снизим еще. Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности», — заявил Калмыков.