«Норникель» сообщил об уходе первого вице-президента компании
Первый вице-президент и операционный директор ГМК «Норильский никель» Сергей Дяченко покидает компанию в связи «с упразднением должности», говорится в сообщении «Норникеля».
«Изменения в структуре управления станут важными дополнениями к ранее принятому пакету мер по усилению уровня ответственности руководителей на местах, повысят операционную и инвестиционную эффективность, усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии», — подчеркнули в компании. Дяченко работает в «Норникеле» с 2013 г. Он пришел в компанию на должность заместителя гендиректора, руководителя операционного блока.
В мае 2020 г. произошел разлив более 20 тыс. т дизельного топлива у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей дочке «Норникеля» — НТЭК. В результате нефтепродуктами оказались загрязнены обширные районы Арктики, в том числе водные объекты. Позже МЧС назвало произошедшее крупнейшим инцидентом с разливом топлива в истории человечества. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии во время ЧП.
5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал НТЭК выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора, оценившего экологический ущерб почве в связи с разливом в 738 млн руб., а водным объектам — 147 млрд руб. Позже «Норникель» подтвердил намерение выплатить ущерб.
20 февраля на Норильской обогатительной фабрике, которая входит в дочернее предприятие «Норникеля» «Медвежий ручей», произошла авария. Согласно заявлению компании, в 4:15 по местному времени в ходе ремонтных работ по укреплению конструкции обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В результате под завалами оказались шесть работников подрядной организации «Норильскникельремонт». Трое из них погибли. Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил журналистам, что причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности руководством предприятия. В этот же день «Норникель» подписал соглашение с Минвостоком и властями Норильска, пообещав до 2035 г. выделить на социально-экономическое развитие города 81,3 млрд руб.