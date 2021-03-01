«Норникель» сообщил об уходе первого вице-президента компании

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике, которая входит в дочернее предприятие «Норникеля» «Медвежий ручей», произошла авария. Согласно заявлению компании, в 4:15 по местному времени в ходе ремонтных работ по укреплению конструкции обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В результате под завалами оказались шесть работников подрядной организации «Норильскникельремонт». Трое из них погибли. Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил журналистам, что причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности руководством предприятия. В этот же день «Норникель» подписал соглашение с Минвостоком и властями Норильска, пообещав до 2035 г. выделить на социально-экономическое развитие города 81,3 млрд руб.