«Норникель» направит 80 млрд рублей на поддержку Норильска

В мае 2020 г. произошел разлив более 20 тыс. т дизельного топлива у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. В результате нефтепродуктами оказались загрязнены обширные районы Арктики, в том числе водные объекты. Позже МЧС назвало произошедшее крупнейшим инцидентом с разливом топлива в истории человечества. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии во время ЧП.