«Норникель» направит 80 млрд рублей на поддержку Норильска
«Рассматриваемый объем такого совместного финансирования — 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля», — говорится в сообщении. В первую очередь названные средства пойдут на решение проблем экологии, коммунального хозяйства, инфраструктуры и состояния жилого фонда.
Кроме того, деньги пойдут на переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, «в районы с благоприятными условиями проживания».
В мае 2020 г. произошел разлив более 20 тыс. т дизельного топлива у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. В результате нефтепродуктами оказались загрязнены обширные районы Арктики, в том числе водные объекты. Позже МЧС назвало произошедшее крупнейшим инцидентом с разливом топлива в истории человечества. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии во время ЧП.
5 февраля 2021 г. Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Кроме того, в том же месяце власти Красноярского края подали дополнительный иск о компенсации экологического ущерба на сумму 494 млн руб. Данная сумма учитывает ущерб, который был причинен животным региона, занесенным в Красную книгу, а также негативные последствия для охотничьих ресурсов и среды обитания объектов животного мира в целом.