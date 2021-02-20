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«Норникель» направит 80 млрд рублей на поддержку Норильска

Ведомости

«Норникель» подписал соглашение с Минвостоком и властями Норильска, пообещав до 2035 г. выделить на социально-экономическое развитие города 80 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Рассматриваемый объем такого совместного финансирования — 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля», — говорится в сообщении. В первую очередь названные средства пойдут на решение проблем экологии, коммунального хозяйства, инфраструктуры и состояния жилого фонда.

Кроме того, деньги пойдут на переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, «в районы с благоприятными условиями проживания».

В мае 2020 г. произошел разлив более 20 тыс. т дизельного топлива у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. В результате нефтепродуктами оказались загрязнены обширные районы Арктики, в том числе водные объекты. Позже МЧС назвало произошедшее крупнейшим инцидентом с разливом топлива в истории человечества. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии во время ЧП.

5 февраля 2021 г. Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Кроме того, в том же месяце власти Красноярского края подали дополнительный иск о компенсации экологического ущерба на сумму 494 млн руб. Данная сумма учитывает ущерб, который был причинен животным региона, занесенным в Красную книгу, а также негативные последствия для охотничьих ресурсов и среды обитания объектов животного мира в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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