AstraZeneca продала свою долю в Moderna
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала всю свою долю (7,7% акций) в американской Moderna за $1,2 млрд, сообщает The Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, британско-шведская компания была вторым крупнейшим инвестором Moderna. Решение о продаже доли было принято после удорожания ее акций на фоне новостей о разработке вакцины. Дата сделки не уточняется. Средства, вырученные благодаря продаже доли в Moderna, пойдут на развитие собственных продуктов, а также на покупку американской фармкомпании Alexion, специализирующейся на редких заболеваниях.
Из открытой финансовой отчетности AstraZeneca за 2020 г. следует лишь то, что доля была продана. Сумма сделки и объем ранее принадлежавших акций американской фармкомпании не разглашается.
AstraZeneca и Moderna являлись конкурентами по разработке вакцины от коронавируса. Эффективность препарата от первой составляет 70% и 90% при одном из вариантов дозировки, а от второй — 94,1% и 100% против тяжелого течения заболевания. Однако именно Moderna провела испытания вакцины раньше, и после публикации их предварительных результатов в ноябре 2020 г. ее акции начали быстро расти, а в феврале 2020 г. достигли пикового значения в $186 за бумагу ($29 годом ранее).
В то же время препарат от AstraZeneca в феврале стал вторым одобренным Всемирной организацией здравоохранения после вакцины от BioNTech и Pfizer, которая получила одобрение в конце декабря 2020 г.