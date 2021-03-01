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AstraZeneca продала свою долю в Moderna

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Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала всю свою долю (7,7% акций) в американской Moderna за $1,2 млрд, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, британско-шведская компания была вторым крупнейшим инвестором Moderna. Решение о продаже доли было принято после удорожания ее акций на фоне новостей о разработке вакцины. Дата сделки не уточняется. Средства, вырученные благодаря продаже доли в Moderna, пойдут на развитие собственных продуктов, а также на покупку американской фармкомпании Alexion, специализирующейся на редких заболеваниях.

Из открытой финансовой отчетности AstraZeneca за 2020 г. следует лишь то, что доля была продана. Сумма сделки и объем ранее принадлежавших акций американской фармкомпании не разглашается.

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AstraZeneca и Moderna являлись конкурентами по разработке вакцины от коронавируса. Эффективность препарата от первой составляет 70% и 90% при одном из вариантов дозировки, а от второй — 94,1% и 100% против тяжелого течения заболевания. Однако именно Moderna провела испытания вакцины раньше, и после публикации их предварительных результатов в ноябре 2020 г. ее акции начали быстро расти, а в феврале 2020 г. достигли пикового значения в $186 за бумагу ($29 годом ранее).

В то же время препарат от AstraZeneca в феврале стал вторым одобренным Всемирной организацией здравоохранения после вакцины от BioNTech и Pfizer, которая получила одобрение в конце декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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