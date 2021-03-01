AstraZeneca продала свою долю в Moderna

AstraZeneca и Moderna являлись конкурентами по разработке вакцины от коронавируса. Эффективность препарата от первой составляет 70% и 90% при одном из вариантов дозировки, а от второй — 94,1% и 100% против тяжелого течения заболевания. Однако именно Moderna провела испытания вакцины раньше, и после публикации их предварительных результатов в ноябре 2020 г. ее акции начали быстро расти, а в феврале 2020 г. достигли пикового значения в $186 за бумагу ($29 годом ранее).