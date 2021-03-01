Суд утвердил изъятие акций БСК в пользу государства

Ранее суд по иску Генпрокуратуры постановил истребовать в пользу Российской Федерации 95,72% обыкновенных именных акций БСК из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». В Генпрокуратуре также сообщали, что суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются номинальными держателями бумаг БСК, списать их со счетов ответчика на счет Росимущества.