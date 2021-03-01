Суд утвердил изъятие акций БСК в пользу государства
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая постановила истребовать 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в пользу Росимущества.
«Суд <...> постановил производство по апелляционным жалобам прекратить. Решение суда первой инстанции оставить без изменений», — приводит ТАСС слова судьи.
Таким образом, суд отклонил жалобы двух ответчиков – АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом "Башкирская химия", а также самой БСК на решение арбитражного суда Башкирии, после чего оно вступило в законную силу.
Ранее суд по иску Генпрокуратуры постановил истребовать в пользу Российской Федерации 95,72% обыкновенных именных акций БСК из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». В Генпрокуратуре также сообщали, что суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются номинальными держателями бумаг БСК, списать их со счетов ответчика на счет Росимущества.