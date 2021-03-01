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Суд утвердил изъятие акций БСК в пользу государства

Ведомости

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая постановила истребовать 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в пользу Росимущества.

«Суд <...> постановил производство по апелляционным жалобам прекратить. Решение суда первой инстанции оставить без изменений», — приводит ТАСС слова судьи.

Таким образом, суд отклонил жалобы двух ответчиков – АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом "Башкирская химия", а также самой БСК на решение арбитражного суда Башкирии, после чего оно вступило в законную силу.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры постановил истребовать в пользу Российской Федерации 95,72% обыкновенных именных акций БСК из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». В Генпрокуратуре также сообщали, что суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые являются номинальными держателями бумаг БСК, списать их со счетов ответчика на счет Росимущества.

Ранее по теме: Суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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