«Газпром» нарастил поставки газа в дальнее зарубежье на треть благодаря морозам
«В феврале сильные холода и снегопады привели к повышенному спросу на газ в России и европейском дальнем зарубежье. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 34,5 млрд куб. м газа. Это на 32,9% (на 8,5 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
В «Газпроме» добавили, что увеличились поставки в Германию (на 32,9%), Турцию (на 52,9%), Италию (на 64%), Венгрию (на 85%), Францию (на 26,7%), Польшу (на 36%), Болгарию (на 56,5%), Сербию (на 52,2%), Румынию (на 54,5%) и Грецию (на 27,3%). «При этом Турция в феврале более чем вдвое увеличила закупку газа у «Газпрома» к февралю прошлого года», — подчеркнули в компании.
На внутренний рынок компания увеличила поставки на 19,5% (на 11,1 млрд куб. м). «Суммарно за первые два месяца 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 89,9 млрд куб. м газа – на 7,8% (на 6,5 млрд куб. м) больше, чем за январь-февраль 2020 года», — добавили в «Газпроме».
Согласно данным Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» от экспорта газа за 2020 г. оказались на 39,6% ниже, чем за 2019 г. Компания получила от экспорта углеводородов за прошлый год $25,25 млрд, в то время как в 2019 г. — $41,63 млрд. Кроме того, физический объем экспорта упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м по сравнению с 219,9 млрд куб. м. годом ранее.