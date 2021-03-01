Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

«Газпром» нарастил поставки газа в дальнее зарубежье на треть благодаря морозам

Ведомости

«Газпром» увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья в январе-феврале на 32,9% в годовом выражении, до 34,5 млрд кубометров благодаря холодной зиме, сообщили в пресс-службе компании.

«В феврале сильные холода и снегопады привели к повышенному спросу на газ в России и европейском дальнем зарубежье. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 34,5 млрд куб. м газа. Это на 32,9% (на 8,5 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» добавили, что увеличились поставки в Германию (на 32,9%), Турцию (на 52,9%), Италию (на 64%), Венгрию (на 85%), Францию (на 26,7%), Польшу (на 36%), Болгарию (на 56,5%), Сербию (на 52,2%), Румынию (на 54,5%) и Грецию (на 27,3%). «При этом Турция в феврале более чем вдвое увеличила закупку газа у «Газпрома» к февралю прошлого года», — подчеркнули в компании.

На внутренний рынок компания увеличила поставки на 19,5% (на 11,1 млрд куб. м). «Суммарно за первые два месяца 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 89,9 млрд куб. м газа – на 7,8% (на 6,5 млрд куб. м) больше, чем за январь-февраль 2020 года», — добавили в «Газпроме».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» от экспорта газа за 2020 г. оказались на 39,6% ниже, чем за 2019 г. Компания получила от экспорта углеводородов за прошлый год $25,25 млрд, в то время как в 2019 г. — $41,63 млрд. Кроме того, физический объем экспорта упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м по сравнению с 219,9 млрд куб. м. годом ранее.

Ранее по теме: Доход «Газпрома» от экспорта газа в 2020 году упал на 40%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных