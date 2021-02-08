Доход «Газпрома» от экспорта газа в 2020 году упал на 40%
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за 2020 г. оказались на 39,6% ниже, чем за 2019 г., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
По данным ведомства, компания получила от экспорта углеводородов за прошлый год $25,25 млрд, в то время как в 2019 г. — $41,63 млрд. Кроме того, физический объем экспорта упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м по сравнению с 219,9 млрд куб. м. годом ранее.
В то же время в последний месяц года физический объем экспорта вырос на 7,6% (19,7 млрд куб. м), а в денежном отношении увеличился на 8,4% ($3,09 млрд). Также в декабре средняя стоимость газа достигла годового максимума — $156,6 за тыс. куб. м против $155,48 в ноябре и $145 в октябре. Минимум был зафиксирован в июне — $82.
В 2019 г. доход «Газпрома» от экспорта газа сократился по отношению к 2018 г. на 15,3%.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м . Это на 45,9% больше, чем годом ранее: в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м. Согласно оперативным данным, на внутренний рынок «Газпром» в прошлом году поставил 225,7 млрд куб. м газа. В декабре показатель составил 33,2 млрд куб. м, что является максимальным показателем с 2013 г.