Доход «Газпрома» от экспорта газа в 2020 году упал на 40%

Ранее сообщалось, что в январе 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м . Это на 45,9% больше, чем годом ранее: в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м. Согласно оперативным данным, на внутренний рынок «Газпром» в прошлом году поставил 225,7 млрд куб. м газа. В декабре показатель составил 33,2 млрд куб. м, что является максимальным показателем с 2013 г.