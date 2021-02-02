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«Газпром» в январе установил рекорд по экспорту газа

Но «золотой период» не принесет компании роста прибыли
Матвей Катков
Январские морозы в Европе обеспечили «Газпрому» рекордный экспорт /FILIP SINGER / EPA /ТАСС

«Газпром» в январе 2021 г. увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м – это на 45,9% больше, чем годом ранее (в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м).

Начало 2021 г. оказалось крайне волатильным для газового рынка Европы и Азии: из-за очень холодной погоды возник дефицит поставок газа, что спровоцировало взрывной рост спотовых цен. Так, в моменте спотовая цена на СПГ в Азии превышала $1000 за 1000 куб. м, отдельные сделки совершались по $1400, писал «Интерфакс». Азия забирала весь свободный СПГ в мире, на этом фоне росли цены на споте и в Европе. Спотовые цены на газ в Европе пробивали отметку в $300 за 1000 куб. м – это на $130 за 1000 куб. м выше, чем заложено в консервативный бюджет «Газпрома» на 2021 г. ($170 за 1000 куб. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных