«Газпром» в январе установил рекорд по экспорту газа

Начало 2021 г. оказалось крайне волатильным для газового рынка Европы и Азии: из-за очень холодной погоды возник дефицит поставок газа, что спровоцировало взрывной рост спотовых цен. Так, в моменте спотовая цена на СПГ в Азии превышала $1000 за 1000 куб. м, отдельные сделки совершались по $1400, писал «Интерфакс». Азия забирала весь свободный СПГ в мире, на этом фоне росли цены на споте и в Европе. Спотовые цены на газ в Европе пробивали отметку в $300 за 1000 куб. м – это на $130 за 1000 куб. м выше, чем заложено в консервативный бюджет «Газпрома» на 2021 г. ($170 за 1000 куб. м).