Акции Zoom подорожали на 10% после публикации отчетности компании

Годовая выручка Zoom составила $2,651 млрд после $622,7 млн в 2020 финансовом году. Скорректированная прибыль компании выросла с $101,3 млн до $995,7 млн. Кроме того, к концу четвертого квартала у сервиса было около 467,1 тыс. клиентов со штатом более чем из 10 сотрудников. Это примерно на 470% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года.