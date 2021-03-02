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Акции Zoom подорожали на 10% после публикации отчетности компании

Ведомости

Чистая прибыль видеосервиса Zoom в четвертом квартале 2021 финансового года составила $260,4 млн, увеличившись более чем в 17 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отчетности компании. Квартальная выручка Zoom достигла $882,5 млн — на 369% больше, чем годом ранее.

На фоне этого акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ стали дорожать. Если на открытии торгов 1 марта цена одной бумаги составляла $388,66, то к закрытию — $409,66. При этом в ходе торгов стоимость акции достигала $416,2. Ориентировочная прибыль Zoom на одну акцию выросла до $1,22, тогда как годом ранее она составляла 15 центов. По данным NASDAQ, на премаркете бумаги компании продолжили дорожать — до $444,69 за штуку.

Годовая выручка Zoom составила $2,651 млрд после $622,7 млн в 2020 финансовом году. Скорректированная прибыль компании выросла с $101,3 млн до $995,7 млн. Кроме того, к концу четвертого квартала у сервиса было около 467,1 тыс. клиентов со штатом более чем из 10 сотрудников. Это примерно на 470% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года.

«Четвертый квартал стал хорошим завершением беспрецедентного года для Zoom. В 2021 финансовом году мы значительно расширили наш бизнес, чтобы предоставить нашим клиентам и мировому сообществу важнейшие услуги связи и совместной работы в ответ на пандемию», — сказал главный исполнительный директор компании Эрик Юань.

Он отметил, что в будущем финансовом году Zoom ожидает роста выручки до $3,76-3,78 млрд. Так, в первом финансовом квартале компания прогнозирует скорректированную прибыль в районе 95-97 центов на акцию при выручке в $900-905 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных